Environ 31.000 personnes évacuées en raison des inondations à Mayanmar

Photo : thestar.com.my/CVN

Les inondations ont gravement touché plusieurs régions, notamment l'État de Kachin et les régions de Sagaing, Magway et Mandalay.

Dans l’État de Kachin, 15 maisons ont été entièrement détruites à cause des inondations et de nombreuses écoles ont été temporairement fermées. Au moins 23.298 personnes ont été touchées.

Le département de gestion des catastrophes a mis en place un total de 128 abris de secours dans les zones touchées. Il n’y a eu aucun mort ni blessé à cause des inondations signalées.

Le même jour, les niveaux d'eau des rivières Ayeyarwady, Myitnge et Chindwin et de 18 villes de Kachin, Sagaing, Magway et Mandalay étaient au-dessus de leurs niveaux d'avertissement respectifs.

Les autorités ont émis des alertes en cas de catastrophes liées à l'eau et pris des mesures préventives contre ces catastrophes, notant que les mois de juillet et d'août sont généralement marqués par des catastrophes liées à l'eau, notamment des crues soudaines et des glissements de terrain.

VNA/CVN