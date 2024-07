La période 2025-2034 désignée comme la "Décennie pour la lutte contre les tempêtes de sable"

L'Assemblée générale de l'ONU a désigné mercredi 10 juillet la période 2025-2034 comme la "Décennie des Nations unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière".

En adoptant sans vote une résolution intitulée "Décennie des Nations unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière (2025-2034)", l'Assemblée générale a dédié la période de dix ans à la lutte contre ces phénomènes météorologiques.

L'Assemblée générale a convié le secrétaire général de l'ONU à prendre les mesures appropriées pour planifier et organiser les activités de la décennie aux niveaux mondial, régional et national, et a estimé que le coût de toutes les activités pouvant découler de la mise en œuvre de la résolution devrait être couvert par des contributions volontaires, y compris du secteur privé.

Présentant le texte du projet de résolution au nom du Groupe des 77 pays en développement et de la Chine, le représentant de l'Ouganda a déclaré que les tempêtes de sable et de poussière étaient un sujet de préoccupation internationale, "dont les coûts sont mesurés en termes économiques, sociaux et environnementaux".

