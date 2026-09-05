Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et le président du Myanmar

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est entretenu le 5 septembre à Hanoï avec le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, en visite officielle au Vietnam, les deux dirigeants convenant de renforcer la confiance politique et de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce et des échanges entre les peuples.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a eu une entrevue le 5 septembre au siège du gouvernement avec le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, en visite officielle au Vietnam, du 4 au 6 septembre.

Se félicitant de la première visite de Min Aung Hlaing au Vietnam dans ses nouvelles fonctions, Lê Minh Hung a souligné qu’elle témoignait de la détermination des deux gouvernements à renforcer leur coopération et à approfondir leurs relations bilatérales dans différents domaines.

Il a félicité le Myanmar pour les résultats obtenus ces derniers temps dans la gouvernance du pays et affirmé que le Vietnam soutenait ses efforts en faveur de la stabilité, de la réconciliation, du dialogue, du développement économique et de l’amélioration des conditions de vie de la population.

De son côté, Min Aung Hlaing a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur accueil chaleureux et félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, saluant son rôle et sa position croissants dans la région et dans le monde. Il a exprimé le souhait de tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière de développement.

Les deux dirigeants se sont réjouis des progrès enregistrés dans les relations bilatérales, notamment de l’entrée en fonction des nouveaux ambassadeurs des deux pays et du succès de la 10e réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Il ont convenu de renforcer la confiance politique et les contacts à tous les niveaux, ainsi que de promouvoir une coopération globale par tous les canaux, notamment entre les Partis, les États, les gouvernements, les parlements et au niveau de la diplomatie populaire. Ils ont appelé à réactiver rapidement les principaux mécanismes de coopération, notamment la sous-commission mixte de coopération commerciale, le Dialogue sur la sécurité et le Groupe de travail conjoint sur la coopération bilatérale en matière de défense, afin de donner un nouvel élan au partenariat de coopération intégrale Vietnam - Myanmar.

Coopération dans divers secteurs

Les deux parties ont souligné la nécessité de faire de la défense et de la sécurité un pilier de la coopération bilatérale, notamment en renforçant la lutte contre la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité, les escroqueries en ligne et le trafic de drogue, ainsi qu’en développant la formation, les échanges entre jeunes officiers et la coopération face aux défis de sécurité non traditionnels.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, les deux dirigeants ont estimé que les deux pays disposaient d’importants potentiels complémentaires et ont convenu d’intensifier les échanges afin d’accroître le commerce bilatéral, tout en actualisant les engagements et accords dans les domaines du commerce, de l’investissement et des douanes.

Lê Minh Hung a appelé le Myanmar à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes, tandis que Min Aung Hlaing a souhaité voir les investissements vietnamiens se développer davantage au Myanmar, notamment dans les télécommunications, la transformation numérique, l’agriculture de haute technologie, l’irrigation, l’aquaculture, l’agroalimentaire et les infrastructures.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération dans les infrastructures, le transport aérien, l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, notamment en rétablissant prochainement les liaisons aériennes directes et en développant des produits touristiques communs.

Concernant la coopération régionale, Lê Minh Hung a salué les efforts du Myanmar en faveur de la paix, de la stabilité et de la réconciliation, affirmant que le Vietnam continuerait de se coordonner avec les autres membres de l’ASEAN pour maintenir les contacts et promouvoir un dialogue constructif avec le Myanmar. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends conformément au droit international.

À cette occasion, Lê Minh Hung a invité Min Aung Hlaing à participer au Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV) et à présider le Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), prévus en novembre 2026 à Hanoï. Le président du Myanmar a, à son tour, invité le Premier ministre vietnamien à effectuer une visite au Myanmar à une date appropriée.

VNA/CVN