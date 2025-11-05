Ferrari : bénéfice net en légère hausse au 3T avec des modèles plus prestigieux

Ferrari a vu son bénéfice net augmenter de 1,8% au troisième trimestre, à 382 millions d'euros, et dépasser les attentes des analystes, en misant sur des modèles plus prestigieux.

La livraison de davantage de modèles SF90 XX et 12 Cilindri, affichés respectivement à plus de 700.000 et 400.000 euros, a amélioré la rentabilité du constructeur, a indiqué sa direction dans un communiqué mardi 4 novembre.

Le chiffre d'affaires du constructeur italien a augmenté de 7,4% sur un an, à 1,8 milliard d'euros.

Les ventes de la prestigieuse marque au cheval cabré sont pourtant restées stables en volume (+0,5% sur un an): 3.401 bolides ont été livrés dans le monde au cours de la période juillet-septembre, dont 34% de modèles hybrides, indique le constructeur.

Le bénéfice net a ainsi atteint 2,14 euros par action, contre 2,06 euros prévus par les analystes selon Factset, pour une marge opérationnelle de 28,4%.

Les marges ont aussi été poussées au troisième trimestre par la demande de personnalisation des voitures, et freinées en partie par les droits de douane américains, a précisé Ferrari.

Les investisseurs ont salué ces résultats. L'action Ferrari gagnait 1,65% à 345,3 euros à 14h06, dans un marché milanais en légère baisse (-0,62%).

L'action s'était effondrée début octobre lors de la présentation de la première Ferrari électrique, les investisseurs trouvant la marque de luxe trop prudente par rapport à son potentiel.

Le constructeur italien a confirmé ses objectifs légèrement revus à la hausse début octobre, prévoyant 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Les analystes de CFRA ont de nouveau regretté mardi 4 novembre dans une note que Ferrari n'ait pas revu ses objectifs davantage à la hausse, notant cependant que Ferrari a l'habitude de rester prudent dans ses prévisions, tout en affichant "parmi les meilleurs résultats du secteur".

