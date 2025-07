Le Japon affirme qu'il ne sacrifiera pas son agriculture face aux pressions d'import de riz américain

Photo : Kyodo/VNA/CVN

"Nous n'avons pas l'intention de faire de compromis qui nuiraient à l'agriculture japonaise lors de négociations futures", a été cité M. Hayashi par Nikkei lors d'une conférence de presse.

Ces remarques font suite à un message de M. Trump posté sur sa plateforme de réseaux sociaux, affirmant que le Japon est confronté à une grave pénurie de riz mais refuse d'accepter du riz américain, ce qui est considéré comme une tentative de faire pression sur le Japon pour qu'il augmente ses importations de riz dans le contexte des discussions en cours sur les droits de douane entre le Japon et les Etats-Unis.

Le Japon est actuellement confronté à des droits de douane de 25% imposés par les États-Unis sur les automobiles et les pièces détachées, et de 50% sur l'acier et l'aluminium. Malgré de précédents cycles de négociations ministérielles, peu de progrès ont été réalisés.

M. Hayashi a souligné que le Japon poursuivrait des "négociations sincères et constructives" avec les États-Unis afin de parvenir à un accord bénéfique pour les deux parties.

Xinhua/VNA/CVN