Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale 2026 : une ouverture riche en activités

Le 20 avril, sur le site historique du Temple des rois Hùng (province de Phu Tho), s’est tenue la cérémonie d’ouverture des activités culturelles et sportives du festival des rois Hùng et de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale 2026.

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Photo : Thu Huong/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Duong Hoàng Huong, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que cette édition élargie associe tradition et modernité. Outre son caractère sacré, l’événement diffuse les valeurs culturelles, renforce la grande union nationale et favorise les échanges.

La nouveauté réside dans une organisation flexible confiée à 18 regroupements de communes et de quartiers, valorisant l’initiative locale, enrichissant les contenus et renforçant la cohésion communautaire.

Lors de la journée inaugurale, une série d'activités a été déployée, dont un festival artistique, des campements et des expositions.

Duong Hoàng Huong a affirmé que ce festival sert la fête tout en façonnant l'image d'une région imprégnée d'identité. Ses performances ancrent les valeurs nationales auprès des jeunes. Fort d'une préparation méthodique et rigoureuse, il affirmera la position de Phu Tho, berceau du peuple vietnamien.

Photo : Thu Huong/VNA/CVN

À cette occasion, le campement culturel constitue un véritable point d'orgue. Chaque espace recrée la vie traditionnelle et présente les produits OCOP (À chaque commune son produit). Des espaces de maisons sur pilotis traditionnelles des ethnies Muong, Dao et Cao Lan ont été aménagés.

Chaque année, des millions de pèlerins se rendent au Temple des rois Hùng pour y commémorer leurs ancêtres et prier pour un climat propice, d’abondantes récoltes, de la chance et de la santé. La cérémonie la plus imposante, la fête ancestrale de commémoration des rois Hùng, est célébrée pendant près d’une semaine au début du troisième mois lunaire.

Les communautés présentent des offrandes composées de spécialités à base de riz, telles que les gâteaux carrés et les gâteaux de riz gluant. Des représentations d’arts populaires et oraux, des jeux de tambours de bronze, des chants xoan, ainsi que des rituels de prières et d’offrandes sont également organisés. Le culte des rois Hùng se déroule également tout au long de l’année à travers le pays.

Les rituels sont présidés et préservés par le comité d’organisation, dont les membres possèdent une solide expertise et font preuve d’un comportement exemplaire. Celui-ci désigne à son tour un comité rituel et un gardien des temples chargés d’entretenir l’espace cultuel, d’orienter les pèlerins dans les principales pratiques rituelles et d’assurer les offrandes d’encens.

Cette tradition reflète la profondeur historique et spirituelle du culte des rois Hùng, symbole fondateur de l’identité nationale vietnamienne.

VNA/CVN