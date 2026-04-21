Le Vietnam, destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est en 2026

Le Vietnam s’impose comme l’une des destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est en 2026, porté par une dynamique de croissance soutenue du secteur touristique et un intérêt croissant des voyageurs internationaux, notamment en provenance de Singapour.

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Photo : CNN/CVN

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.

D’après l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), les recettes du secteur ont connu une expansion remarquable, passant de 1,34 milliard de dôngs en 1990 à 355.000 milliards en 2010, pour atteindre environ 840.000 milliards de dôngs en 2024 (soit près de 40,6 milliards de dollars singapouriens). À la suite de la pandémie de COVID-19, le Vietnam s’est distingué comme l’un des marchés ayant enregistré la reprise la plus rapide de la région, avec un volume de visiteurs internationaux équivalant à près de 98% du niveau de 2019.

Les analystes attribuent cette performance à des fondamentaux solides, notamment un environnement politique stable, un système éducatif de qualité et des infrastructures en constante amélioration. Gareth Leather, économiste senior pour l’Asie au sein du cabinet Capital Economics, souligne que ces facteurs ont permis au Vietnam de maintenir une trajectoire de croissance régulière et de renforcer sa position sur la carte touristique régionale.

Le pays séduit par la combinaison de son patrimoine historique, de la diversité de ses paysages naturels et d’un coût de séjour compétitif. La culture de rue, la gastronomie et les services de bien-être accessibles attirent de plus en plus une clientèle jeune, en particulier en provenance de Singapour et des pays voisins.

Les perspectives de développement du secteur demeurent favorables. Les autorités vietnamiennes ambitionnent d’accueillir environ 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030. Dans cette optique, plusieurs groupes hôteliers internationaux intensifient leur présence sur le marché vietnamien, misant sur la convergence entre la hausse de la demande touristique, l’amélioration du niveau de vie et le renforcement des connexions internationales.

Parallèlement, de nombreux projets d’envergure sont déployés afin d’accroître les capacités d’accueil. Des complexes touristiques et des infrastructures hôtelières sont en cours de développement dans des destinations clés telles que Phu Quôc et Vung Tàu, tandis que les régions du Nord et du Centre voient émerger une offre croissante dans le segment du tourisme de bien-être, avec la participation de grandes enseignes internationales.

Cette dynamique est soutenue par l’expansion des liaisons aériennes, facilitant l’accès des visiteurs étrangers. En 2025, le nombre de touristes en provenance de Singapour a progressé de 15,5% en glissement annuel. L’ouverture de nouvelles routes, notamment vers Phu Quôc et Nha Trang, contribue également à renforcer l’attractivité du pays.

Certains risques persistent toutefois. Les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l’énergie pourraient peser sur la croissance économique mondiale et, par ricochet, sur la demande touristique. Dans un contexte de hausse des coûts, les voyageurs tendent à se montrer plus sensibles aux prix, ce qui pourrait modérer leurs dépenses.

Néanmoins, les perspectives globales du tourisme vietnamien restent robustes. Au premier trimestre 2026, le pays a accueilli 6,76 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 12,4% sur un an, avec des marchés clés tels que la Chine, la République de Corée et Taïwan (Chine) continuant de jouer un rôle moteur dans cette expansion.

VNA/CVN