Voyager en voiture individuelle : nouvelle tendance face à la flambée du prix de l’aviation

Au lieu de dépenser 25 millions de dôngs en billets d’avion pour se rendre de Hanoï à Dà Nang, la famille de M me Trang Pham a choisi de prendre la route en voiture à l’occasion des jours fériés des 30 avril et 1 er mai.

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Le prix des billets d’avion en hausse

Photo : NVCC/CVN

Cette année, les jours fériés du 30 avril et du 1er mai dureront 4 jours (y compris le weekend). C’est pour cette raison que la demande de voyages a fortement augmenté. Deux semaines avant les vacances, les prix des billets d’avion domestiques se sont envolés, tandis que de nombreuses liaisons se sont retrouvées en pénurie de vols.

Selon les données des applications de réservation, la demande de billets connaît une forte hausse pour l’après-midi du 29 avril ainsi que pour les 30 avril, 3 et 4 mai. Les vols aux horaires les plus pratiques affichent déjà complet.

Les tarifs des liaisons entre Hanoï et les destinations prisées sont en forte hausse. À titre d’exemple, un aller-retour vers Huê coûte entre 4,5 et 5,5 millions de dôngs ; vers Dà Nang, entre 4,5 et 7,5 millions ; vers Phu Quôc, de 7,5 à 9,5 millions ; et vers Nha Trang, à partir de 7 millions de dôngs. De Hô Chi Minh-Ville à Dà Nang : entre 4,5 et 6,5 millions, à Nha Trang : entre 4 à 6 millions.

Face à cette flambée des prix, de nombreux touristes, notamment des familles, ont choisi de voyager en voiture pour leurs prochaines vacances. Plutôt que de dépenser entre 20 et 30 millions de dôngs en billets d’avion, ils préfèrent consacrer leur budget à l’hébergement, aux loisirs et à la restauration.

Les déplacements en voiture sont facilités par l’achèvement des autoroutes, offrant ainsi aux voyageurs la possibilité de personnaliser davantage leur expérience.

Un voyage bien préparé

La famille de Mme Pham Trang, basée à Hanoï, a planifié de longue date ses vacances à l’occasion des 30 avril et 1er mai. Le couple a également posé trois jours de congé supplémentaires afin d’effectuer un voyage en voiture, du 24 avril au 1er mai, à travers Quang Tri, Huê et Hôi An (Dà Nang). Chaque jour, la famille prévoit de parcourir entre 200 et 300 kilomètres.

Selon les prévisions, les dépenses pour ce voyage seront de 22-25 millions de dôngs, y compris celles pour l’essence, les frais de péage, les chambres, les repas et les loisirs. "Si nous utilisons l’avion, le prix des billets s’élèvera à 20-25 millions de dôngs. Le choix de la voiture est nettement plus économe", partage Mme Trang.

Mme Xuân Ly, à Hanoï a elle aussi planifié tôt l’itinéraire du voyage de sa famille, en réservant les hôtels et les complexes touristiques un mois à l’avance pour un séjour en voiture de six jours et cinq nuits entre Hanoï et Hôi An.

Mme Ly estime le coût du voyage entre 20 et 30 millions de dôngs, soit une économie de plus de 10 millions par rapport à l’avion. Ce qui permettra à sa famille de séjourner dans des complexes confortables et de profiter pleinement des activités.

"En voyageant en voiture, nous passons davantage de temps ensemble, à échanger, explorer et renforcer nos liens. Ce mode de déplacement est non seulement plus économique, mais aussi plus flexible en termes d’horaires et de destinations", explique-t-elle.

Sur les forums et groupes en ligne, le voyage en voiture individuelle s’impose comme une option privilégiée pour les congés des 30 avril et 1er mai. Toutefois, pour les trajets de longue distance, les familles doivent préparer soigneusement leur véhicule et leur condition physique, respecter les règles de sécurité routière et anticiper les risques éventuels ainsi que les solutions adaptées.

Vân Anh/CVN