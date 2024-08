Sports

Échange sportif pour célébrer des "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville"

Dans le cadre de la série d'activités "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville" pour célébrer le 70 e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024), le matin du 24 août, au gymnase Nguyên Du, Hô Chi Minh-Ville, les Comités populaires de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville ont organisé un échange sportif.

Étaient présents au programme Dô Dinh Hông, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï ; Trân Thê Thuân, directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville ; des représentants des dirigeants des départements, des branches, des syndicats et des sportifs des deux villes.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Dô Dinh Hông, membre du Comité municipal du Parti et directeur du Service de la culture et des sports de la ville de Hanoï, a déclaré que le programme d'échange sportif entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville faisait partie de la série d'activités "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville" vise à célébrer le 70e anniversaire du Jour de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024).

L'occasion pour les deux villes d'échanger leurs expériences en matière de développement du sport, de promouvoir les échanges culturels et sportifs, de développer le mouvement de pratique et de compétition sportives parmi la jeune génération.

En outre, Dô Dinh Hông a également déclaré qu'à travers cette activité, les entraîneurs et les athlètes des deux villes échangeraient des expériences, diffuseraient des valeurs humanitaires et susciteraient le désir de victoire pour les SEA Games 33 et autres compétitions internationales.

Dans une ambiance survoltée du programme, les athlètes de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï se sont livrés à une véritable démonstration de force et d'agilité lors de numéros de présentation de taekwondo, de wushu, de vovinam et de gymnastique artistique.

Le point culminant du programme est un match de basket-ball amical entre les basketteurs des deux villes, dans un esprit de fair-play et de camaraderie.

Texte et photos : Quang Châu/CVN