Deux anciens dirigeants de Bac Giang font objet d’une action disciplinaire

Le Premier ministre a décidé de prendre la sanction de l’avertissement à l’encontre de deux anciens dirigeants du Comité populaire de la province de Bac Giang pour les infractions commises dans l’exercise de leurs fonctions publiques.

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Selon deux décisions du Premier ministre signées mardi 14 juillet par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, Nguyên Van Linh et Lai Thanh Son, respectivement président et vice-président permanent du Comité populaire de la province de Bac Giang pour le mandat 2016-2021, ont reçu un avertissement.

Nguyên Van Linh et Lai Thanh Son sont sanctionnés pour ses violations et manquements dans leur travail, et ont déjà fait l’objet des mesures disciplinaires prises le 22 mai 2026 par la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

VNA/CVN