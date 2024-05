Des progrès dans les pourparlers sur la trêve à Gaza grâce aux contacts intenses de l'Égypte

Photo : AFP/VNA/CVN

Il y a une percée dans ces pourparlers, car "le Hamas montre plus de flexibilité sur la libération des otages", ont confirmé à Xinhua deux sources sécuritaires ayant requis l'anonymat.

"L'Égypte court après le temps pour parvenir à un accord de cessez-le-feu qui sera probablement mis en œuvre en trois étapes", ont-elles ajouté.

De son côté, le Hamas a annoncé que sa délégation se rendrait bientôt en Égypte pour poursuivre les négociations sur la trêve. Lors d'un entretien téléphonique avec le chef des services de renseignement de l'Égypte, Abbas Kamel, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a salué le rôle de l'Égypte et fait part de "l'esprit positif" animant son mouvement dans l'étude de la proposition de cessez-le-feu.

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis cherchent à faire aboutir un accord sur un échange de prisonniers et un second cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, après un premier qui a pris fin en décembre dernier.

Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza en représailles à une attaque du mouvement palestinien dans le sud de l'État hébreu le 7 octobre 2023, au cours de laquelle près de 1.200 personnes ont été tuées et plus de 200 autres prises en otage.

Xinhua/VNA/CVN