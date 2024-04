Le ministre chinois des AE s'entretient avec son homologue bolivienne

>> Le chef de la diplomatie chinoise rencontre le conseiller américain à la sécurité nationale

>> La Chine et le Kazakhstan tiennent leur 1er dialogue stratégique des ministres des AE

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a noté que la Chine et la Bolivie jouissaient d'une amitié traditionnelle caractérisée par la compréhension et le soutien mutuels. L'année 2025 marquera le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Bolivie. La Chine est disposée à travailler avec la partie bolivienne pour profiter de cette occasion afin de mettre en œuvre le consensus important atteint par les chefs d'État des deux pays et de porter le partenariat stratégique Chine - Bolivie à un nouveau niveau.

D'après M. Wang, les deux parties doivent continuer de renforcer la confiance politique mutuelle, les échanges et la coopération entre les gouvernements, les organes législatifs et les partis politiques des deux pays, ainsi que l'échange d'expériences de gouvernance, de mettre en synergie les stratégies de développement et d'exploiter le potentiel de coopération dans de nouveaux domaines, tels que l'économie numérique, l'agriculture de plateau, l'information et la communication, ainsi que le développement vert.

La Chine et la Bolivie doivent intensifier la coordination sur les stratégies multilatérales, défendre conjointement les objectifs et principes de la Charte des Nations unies et sauvegarder fermement les intérêts communs des pays du Sud, a déclaré M. Wang, ajoutant que la Chine était prête à travailler avec la Bolivie et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Amérique latine.

Mme Sosa a pour sa part noté que la Chine était un partenaire stratégique important pour la Bolivie, expliquant que la Bolivie espérait améliorer la coopération avec la Chine dans divers domaines, tels que l'économie et le commerce. La Bolivie invite les entreprises chinoises à investir et à faire des affaires dans le pays.

La Bolivie soutient fermement le principe d'une seule Chine et les initiatives mondiales lancées par la Chine. La Bolivie est disposée à promouvoir les relations entre l'Amérique latine et la Chine, a poursuivi Mme Sosa.

À l'issue de leur entretien, les deux ministres des Affaires étrangères ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre les académies des affaires étrangères des deux pays.

Xinhua/VNA/CVN