Des décisions stratégiques au cœur de la 9e session de l’Assemblée nationale

>> La XVe Assemblée nationale inaugurera sa 9e session à Hanoï

>> Des dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Avant la cérémonie d’ouverture, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés ont déposé des fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Le même matin, l’Assemblée nationale a tenu une séance préparatoire.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette session revêt une importance toute particulière.

L’Assemblée nationale siégera pendant 37 jours, en deux phases, pour débattre et décider du plus grand volume de travail jamais traité, avec de nombreux contenus majeurs dans les domaines suivants : législation constitutionnelle, supervision suprême et prise de décisions sur de grandes questions nationales.

Sur le plan législatif, les députés examineront pour adoption une résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013.

L’Assemblée nationale mettra en place un comité chargé du projet de modification constitutionnelle, organisera une large consultation publique, sur la base de laquelle le comité procédera à l’étude, à l’ajustement et à la finalisation du projet de résolution, qui sera soumis au vote avant le 30 juin 2025 pour entrer en vigueur dès le 1er juillet 2025.

L’Assemblée nationale examinera pour adoption 34 projets de loi, 14 projets de résolution et donnera son avis sur 6 autres projets de loi, dans des domaines clés tels que la structure organisationnelle de l’appareil d’État, la défense, la sécurité, la justice, les finances publiques, l’éducation, les sciences et les technologies, l’innovation et la transformation numérique…

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Sur les questions économiques, sociales et budgétaires, l’Assemblée nationale étudiera et décidera de nombreuses questions stratégiques pour le développement du pays, la garantie de la défense, de la sécurité et de l’intégration internationale.

Elle examinera également pour adoption une résolution sur la fusion des unités administratives de niveau provincial ; la création du Conseil national électoral ; la décision de raccourcir le mandat de la XVe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour la période 2021 - 2026 ; ainsi que la date des élections législatives de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires de tous les niveaux pour 2026 - 2031.

Durant la session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiera pour adoption des résolutions relatives à la réorganisation des unités administratives de niveau communal, ainsi que d’autres tâches importantes.

Dans le cadre de sa mission de supervision suprême, l’Assemblée nationale examinera le rapport du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, compilant les opinions et recommandations envoyés par les électeurs à la 9e session, ainsi que celui du Comité permanent sur le traitement des demandes adressées lors de la 8e session.

L’Assemblée nationale consacrera 1,5 jour aux séances de questions-réponses, axées sur les domaines étroitement liés à la vie quotidienne des citoyens et à la gestion publique. Enfin, elle examinera le rapport sur la mise en œuvre du programme de supervision pour 2025 et adoptera la résolution sur le programme de supervision pour 2026.

VNA/CVN