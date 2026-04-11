Décoration intérieure : Quách Thái Công sacré designer le plus influent d’Asie en 2026

Le 9 avril à Kuala Lumpur (Malaisie), le designer d’intérieur vietnamien Quách Thái Công a été distingué par le prestigieux titre " Asia’s Most Influential Designer - AMIDA 2026" (Le designer le plus influent d'Asie 2026), la plus haute récompense du système "Prix du Meilleur Designer de l’Année".

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Photo : CTV/CVN

Selon le comité d’organisation, le prix "Asia’s Most Influential Designer Award" (AMIDA) distingue les créateurs dont l’influence en Asie est remarquable, alliant vision esthétique affirmée, identité culturelle singulière et contributions durables dans l’architecture et le design d’intérieur. Il s’agit de la catégorie la plus prestigieuse des "Prix du Meilleur Designer de l’Année", destinée à honorer des personnalités qui façonnent les tendances à l’échelle régionale et internationale. Lors des éditions précédentes, l’AMIDA a récompensé des figures de renom telles que Philippe Starck, Kelly Hoppen, Jean-Michel Gathy, Katherine Pooley ou encore l’architecte vietnamien Vo Trong Nghia, dont les œuvres emblématiques ont marqué l’industrie créative mondiale.

Le jury a retenu Quách Thái Công pour la cohérence de sa philosophie de design, sa quête d’excellence esthétique et sa capacité à définir un style luxueux empreint d’une signature personnelle. Ses réalisations associent les principes du design classique occidental à une conception spatiale raffinée, mettant en valeur rigueur et pérennité.

Né au Vietnam et ayant grandi en Allemagne, Quách Thái Công a développé une sensibilité esthétique nourrie par la rencontre entre tradition vietnamienne et raffinement occidental. Son ouvrage "Thái Công - A Passion For Aesthetics" (Thái Công - Une passion pour l'esthétique), publié par la maison d’édition artistique allemande teNeues et diffusé dans plus de 70 pays, présente 18 de ses projets emblématiques ainsi qu’une vision esthétique construite au fil de plus de 20 ans de carrière.

Minh Thu/CVN