Cyclisme

Décathlon-AG2R annonce quatre recrues et autant de prolongations pour 2025

>> Tour d'Espagne : le Canadien Woods remporte la 13e étape

>> Tour d'Espagne : Berrade remporte la 18e étape, O'Connor reste leader

>> Tour d'Espagne : Primoz Roglic prend une option

Photo : AFP/VNA/CVN

Âgé de 26 ans, le Suisse, qui évolue actuellement au sein de la formation EF Education-Easy Post, a signé pour les deux prochaines saisons avec l'équipe française, au même titre que le jeune sprinteur norvégien (23 ans) Tord Gudmestad, en provenance de Uno-X Mobility, et l'Australien Callum Scotson (28 ans, BikeExchange), selon un communiqué.

Un autre jeune espoir norvégien, Johannes Staune-Mittet, 22 ans, vainqueur du Baby Giro en 2023, va quitter les Néerlandais de Visma-Lease a bike pour rejoindre l'équipe française, où il aura pour mission de jouer les classements généraux. Son contrat court jusqu'à 2027.

"Dans une volonté de renforcement dédié aux besoins spécifiques que l’on a sur les Grands Tours et les classiques, nous avons concentré le recrutement sur quatre coureurs qui répondent à ces besoins", a commenté le patron de l'équipe française, Dominique Serieys, cité dans le communiqué.

Ces quatre recrues s'accompagnent de la prolongation de quatre cadres, afin d'apporter "une stabilité au collectif" : le Belge Stan Dewulf et le Français Nicolas Prodhomme jusqu'en 2026, et deux autres coureurs français, Pierre Gautherat et Aurélien Paret-Peintre, jusqu'en 2027.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit d'une "vision pour les prochaines années", a encore argué Dominique Serieys, qui avait indiqué au printemps vouloir gagner le Tour de France et Paris-Roubaix "d'ici 2028".

Renforcée par l'arrivée l'hiver dernier de Décathlon comme partenaire titre, la formation française, qui compte notamment dans ses rangs les Français Bruno Armirail et Benoît Cosnefroy ainsi que l'Autrichien Felix Gall et l'Irlandais Sam Bennett, réalise une excellente saison 2024 (30 victoires, 7e au classement UCI, soit onze places de mieux que l'an dernier à la même époque).

Mais son leader sur les Grands Tours, l'Australien Ben O'Connor, 2e de la Vuelta après avoir passé 13 jours en rouge, s'est engagé avec l'équipe Jayco AlUla à partir de la saison prochaine.

Le grimpeur français Valentin Paret-Peintre, frère cadet d'Aurélien et vainqueur d'étape sur le Giro cette année, a signé lui pour deux ans avec la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel.

AFP/VNA/CVN