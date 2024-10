Ligue des champions

Sous des pluies torrentielles, Monaco arrache un point à Zagreb

Monaco a failli tomber, sous des trombes d'eau, dans le piège tendu par Nenad Bjelica et son Dinamo Zagreb mercredi soir 2 octobre au Stade Maksimir, lors de la 2 e journée de la Ligue des champions, mais Denis Zakaria a égalisé à la 90 e minute sur pénalty (2-2).

>> Ligue des champions : le Bayern dynamite Zagreb 9-2 avec un quadruplé de Kane

>> Ligue des champions : Sans complexe, Brest réussit son baptême européen

>> Ligue des champions : le Parisien Barcola a remis les pendules à l'heure

Photo : AFP/VNA/CVN

Monaco reste donc invaincu dans la compétition. Avec quatre points, l'équipe de la Principauté, barragiste, pointe à la 14e place. Mais elle le doit à un renversement de situation, dû à la volonté perpétuelle d'attaquer d'Adi Hütter et à la force mentale de Denis Zakaria.

Ce but de l'international suisse et capitaine de Monaco a été arraché après un match où, sous une pluie torrentielle et continue, le Dinamo, moins joueur que son adversaire mais motivé comme jamais, est parvenu à marquer sur chaque erreur monégasque.

Après l'humiliation subie à Munich contre le Bayern (défaite 9-2), lors de la première journée, le nouvel entraîneur croate Bjelica avait annoncé "autre chose" à propos de son équipe. Ce fut bien le cas.

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme prévu, et malgré une ligne de cinq défenseurs (dont trois Français Théophile-Catherine, Bernauer et Pierre-Gabriel), associés à trois milieux de terrain très compacts, le Dinamo a attaqué fort devant son Kop de 6.000 ultras, qui n'a jamais cessé d'encourager.

Après avoir obtenu un coup-franc excentré, le No10 croate Martin Baturina l'a frappé fort devant Philipp Köhn. En deux temps, Mohammed Salisu est parvenu à dégager de justesse ce premier ballon très chaud (4e).

C'est ensuite l'avant-centre Bruno Petkovic qui s'est illustré. Mais son retourné dans la surface n'a pas été cadré (10e). Si progressivement, les Monégasques ont pris les choses en main, ils ne sont parvenus à se créer qu'une seule réelle occasion.

Six offensifs pour égaliser

La frappe déviée de Maghnès Akliouche a permis à Takumi Minamino de se retrouver seul devant le gardien Ivan Nevistic. Ce dernier a remporté le duel (13e).

La pelouse a empiré au fil de la mi-temps. Cela n'a aidé ni le spectacle, ni Breel Embolo en difficulté, empêtré, seul dans l'arrière-garde du Dinamo. Mais Monaco a continué à dominer et accumuler les corners durant les arrêts de jeu de la première période.

Suffisance ou certitude ? Toujours est-il que tout le monde est monté pour tenter de marquer. Et Baturina, encore lui, est parti en contre. Il a temporisé et parfaitement servi Petar Sucic. Le milieu s'est joué de Caio Henrique avant de piquer son ballon devant un Köhn déjà à terre (1-0, 45e+3).

Menés de façon improbable mais logique tant les Monégasques ont mal défendu sur l'action, Adi Hütter a décidé de mettre de la vitesse devant. George Ilenikhena et Folarin Balogun ont remplacé Embolo et Golovin.

Mais transcendés, les Croates ont encore attaqué fort. Si Petkovic a fait preuve de déchet technique par deux fois alors qu'il avait la balle de 2-0 (49e et 52e), Baturini, lui, ne s'est pas manqué.

D'une course latérale balle au pied à l'entrée de la surface, il s'est donné l'opportunité de frapper du gauche. Sa tentative a été parfaite (2-0, 66e).

Hütter a alors encore tout changé avec les entrées d'Eliesse Ben Seghir et Krepin Diatta (71e). Mais c'est surtout la glissade du gardien Nevistic, trop court devant Salisu, qui a permis au Ghanéen de remettre les Azuréens sur les rails (2-1, 74e).

Et puis, si l'Espagnol du Dinamo Raul Torrente a sauvé les siens en dégageant sur sa ligne une tête de Minamino (87e), Balogun a, à la suite d'une faute d'ancien du Paris FC, Maxime Bernauer, obtenu le pénalty qui a sauvé Monaco du naufrage. En patron, Zakaria l'a marqué en force (2-2CVN, 89e). Monaco a pris un point et sauvé l'essentiel.

AFP/VNA/CVN