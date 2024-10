C1 : Donnarumma, retour perdant pour le PSG

De retour après trois matches à l'infirmerie, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma n'a pas été irréprochable face à Arsenal (2-0), fautif sur le premier but et surpris sur le second, mais évite la débâcle lors de la deuxième journée de Ligue des champions.