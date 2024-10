Tennis : Alcaraz arrache la finale de Pékin à Sinner

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il est incroyable, il joue à un très haut niveau, mentalement c'est vraiment une bête", a salué Alcaraz au sujet du battu du jour. "Je suis fier de moi, de la façon dont je me suis comporté pendant ce match", a ajouté celui dont la victoire a ému aux larmes son entraîneur Juan Carlos Ferrero.

Difficile de savoir à quel point Sinner aura été perturbé durant le tournoi par l'appel rendu public samedi de l'AMA, qui réclame un à deux ans de suspension à son encontre après un double contrôle positif à un stéroïde en mars dernier.

Mais le choc au sommet entre les deux joueurs qui ont trusté les quatre titres du Grand Chelem cette année a tenu toutes ses promesses. Alcaraz mène désormais six victoires à quatre dans leurs confrontations.

Sinner, 23 ans, perpétuellement impassible, a tenté d'user tout au long de la partie son cadet de deux ans. Au terme de 3 h 21 min d'un combat âpre, c'est toutefois le joueur le plus entreprenant qui a triomphé. L'Espagnol est mieux rentré dans le match avec un break à 2-1 en sa faveur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sinner a d'abord subi les coups plus agressifs de son cadet, qui n'hésitait pas non plus à monter au filet. Alcaraz, variant beaucoup plus ses effets dans les échanges, a servi pour le set à 5-3, mais Sinner a réussi à débreaker sur sa première opportunité. À 6-5 pour Alcaraz, l'Italien a raté une volée facile puis commis deux doubles fautes, offrant une balle de set à Alcaraz.

Chaussure cassée

Celle-ci était sauvée au filet par Sinner qui arrachait ensuite le tie-break. Le Murcien s'y est procuré deux nouvelles balles de set, effacées avec autorité par son adversaire.

Alcaraz a craqué juste derrière avec un coup droit trop long, offrant l'opportunité à Sinner de conclure. Le No3 mondial cédait en 1h10 min une manche qu'il avait globalement dominée, notamment au nombre de points gagnés.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'an passé à Pékin, lors de leur affrontement en demi-finale, l'Italien l'avait emporté en deux sets, le premier au tie-break, avant que l'Espagnol ne s'effrondre dans la seconde manche.

Cette fois, Alcaraz n'a pas sombré mais la couverture du terrain exceptionnelle du natif du Trentin-Haut-Adige l'a souvent amené à trop éviter la facilité.

Alcaraz a une nouvelle fois manqué deux balles de break à 3-3, comme Sinner à 4-3. Il y est parvenu à 4-4 et a ensuite signé un jeu blanc pour égaliser à un set partout. Il est parvenu à s'emparer du service de Sinner à 1-1 dans le troisième set.

Alcaraz a manqué trois balles de double break à 3-1, qui sont revenues le hanter lorsque son adversaire a égalisé à 4-4, à l'issue d'un échange marqué par une balle de Sinner heurtant le filet. Le No1 a encore sauvé une balle de break à 5-5.

Alcaraz semblait aux abois quand il a cassé une de ses chaussures au début du tie-break décisif et a été contraint d'enfiler une paire neuve.

Mené 3-0, il a alors inscrit sept points d'affilée pour priver Sinner d'un nouveau sacre à Pékin, alors que son aîné restait sur 18 jeux décisifs remportés sur 19.

Les deux hommes forts du circuit vont poursuivre leur passionnant mano a mano en Chine dès cette semaine avec le Masters 1000 de Shanghai.

AFP/VNA/CVN