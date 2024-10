NBA

"De la joie pure", savoure LeBron James, à l'entraînement avec son fils Bronny

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est de l'attente, de la joie pure, franchement, venir à l'entraînement tous les jours, travailler dur avec lui et continuer de le voir progresser. Il me pousse, je le pousse, on pousse nos coéquipiers. C'est un moment très joyeux non seulement pour moi mais pour notre famille", a déclaré le "King" en conférence de presse avant la reprise de la NBA, fin octobre.

LeBron James, légende du basket quatre fois champion NBA, va attaquer à 39 ans sa 22e saison NBA, et former avec son fils Bronny, qui fêtera ses 20 ans dimanche, le premier duo père-fils sur un même parquet de la ligue professionnelle nord-américaine.

"J'ai hâte de débuter le camp d'entraînement, me retrouver en face à face avec lui, c'est tellement dingue de s'entraîner avec son père au plus haut niveau. Mais d'un autre côté c'est dur de se retrouver contre LeBron James tous les jours !", a commenté Bronny.

"J'essaie d'être une éponge, de faire mon travail chaque matin, d'apprendre de tous ces joueurs vétérans. C'est là-dessus que je vais me concentrer le reste de l'année."

"Notre famille est très fière de lui, tout simplement", a ajouté LeBron à propos de son fils. "On verra si on a quelques opportunités de partager le parquet pendant la saison. Évidemment ce sera incroyable. On a hâte de ce moment, mais après on ira juste de l'avant", a-t-il poursuivi alors que son fils pourrait passer une bonne partie de l'année en G League (championnat de développement de la NBA).

Interrogé sur sa relation avec Bronny au domicile familial, "à nos âges nous n'avons plus tellement d'interactions au quotidien", a résumé le père de famille.

"Il descend manger, remonte dans sa chambre, il joue à la console. On est en bas avec ma femme, on regarde un film. On ne fait plus vraiment des points quotidiens pour discuter de son travail du lendemain. Il baigne dans le basket depuis sa naissance, il en comprend les nuances, désormais c'est un homme, il est temps pour lui d'apprendre (de son côté)."

Champion olympique pour la troisième fois cet été à Paris, James ne se trouve "pas éreinté comme la dernière fois", après Londres en 2012. "Je me sens super bien. J'ai passé un excellent été. je me sens très bien physiquement, affûté, frais, pressé de retourner au boulot demain (mardi 1er octobre)."

AFP/VNA/CVN