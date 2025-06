Un quart des Français a utilisé la radio pour s'informer lors d'une crise

>> France Inter toujours devant, RTL repasse devant franceinfo

Photo : AFP/VNA/CVN

Qu'elles l'aient elles-mêmes fait ou non, quelque 85% des personnes interrogées estiment que la radio joue un rôle important pour s'informer en pareilles circonstances, selon ce sondage Ifop publié à l'occasion de la quatrième édition des assises de la radio jeudi 5 juin.

Ce média est un bon moyen de recevoir rapidement des informations essentielles (pour 87%), d'entendre les experts ou les témoins (82%) et savoir quoi faire pour se protéger ou se rendre utile (82%).

En outre, la radio permet de se changer les idées, se divertir (84%), s'assurer un lien vers l'extérieur (84%) et se sentir moins seul (82%).

Après la méga-panne électrique du 28 avril, qui avait privé d'électricité l'Espagne, le Portugal et des localités du Pays basque français, la présidente de Radio France Sibyle Veil avait souligné sur le réseau LinkedIn qu'"en cas de crise, la radio reste un roc".

"Elle repose sur des infrastructures autonomes et robustes" et est "accessible à tous: un poste et deux piles suffisent", relevait-elle.

AFP/VNA/CVN