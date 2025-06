Cybersécurité : Microsoft renforce sa coopération avec les gouvernements européens

>> Google va racheter le spécialiste de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars

>> Forum InCyber : une nouvelle édition à la "dimension internationale"

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce "programme de sécurité européen" (European Security Program) lancé par le géant de la tech vise à "utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle pour renforcer la résilience en matière de cybersécurité", a indiqué le président de Microsoft, Brad Smith, lors d'une conférence de presse en ligne.

"Nous sommes en position aujourd'hui de partager davantage de renseignements sur les menaces, et de meilleure qualité, avec les gouvernements et de le faire plus rapidement qu'avant", a-t-il souligné.

L'essor de l'IA a aussi "démultiplié et fait évoluer le comportement des auteurs de menaces", a-t-il détaillé dans un billet de blog.

C'est la raison pour laquelle "Microsoft traque désormais l'usage malveillant de ses nouveaux modèles d'intelligence artificielle et prend des mesures proactives pour empêcher les auteurs de menaces d'utiliser ses produits", a ajouté le dirigeant.

Brad Smith a aussi annoncé des ressources additionnelles pour la cybersécurité dans l'Union européenne, en termes d'effectifs et d'infrastructures mais sans donner de chiffres précis.

Microsoft entend également intensifier sa collaboration avec les forces de l'ordre européennes pour identifier et interrompre les comportements criminels en ligne.

AFP/VNA/CVN