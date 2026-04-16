Séminaire pour promouvoir l'enseignement du vietnamien en République de Corée

Un séminaire visant à promouvoir l’apprentissage du vietnamien auprès de la communauté vietnamienne en pleine expansion dans le Sud-Est de la République de Corée s’est tenu le 14 avril au consulat général du Vietnam à Busan.

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Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le consulat général du Vietnam à Busan et le Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes, l’événement a réuni, en présentiel et en ligne, des experts, des enseignants ainsi que des représentants des communautés vietnamiennes de Busan, Ulsan, Daegu, Jeju et Gyeongsang.

Cette rencontre a également permis de célébrer la Journée de la langue vietnamienne pour la diaspora vietnamienne et a offert à tous l'occasion d'évaluer la situation actuelle, d'identifier les besoins les plus importants et de réfléchir à des solutions concrètes pour développer l'enseignement du vietnamien dans la région.

Dans son discours d’ouverture, la consule générale Doàn Phuong Lan a souligné que la langue vietnamienne constitue non seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur d’identité culturelle et un lien essentiel entre les générations de Vietnamiens et leur pays d’origine. Alors que la communauté vietnamienne en République de Corée dépasse désormais 350.000 personnes et continue de croître, elle a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif et durable pour préserver la langue, au-delà du cadre familial.

Plusieurs présentations ont souligné que relever le défi de l'ouverture et du maintien des cours nécessitera une étroite collaboration entre les missions diplomatiques, les associations locales, les enseignants et les parents. Elles ont plaidé en faveur de modèles flexibles, tels que des cours le week-end et des clubs vietnamiens associés à des activités culturelles ludiques. Des exemples concrets de Fukuoka (Japon) et de Malaisie ont démontré l'importance cruciale d'une forte implication communautaire pour pérenniser ces cours.

Des experts ont également appelé à moderniser les méthodes pédagogiques, en privilégiant une approche centrée sur l’enfant et en intégrant davantage de contenus culturels afin de maintenir l’intérêt des apprenants évoluant dans un environnement multilingue.

À cette occasion, la collection Vui hoc tiêng Viêt (Apprendre le vietnamien avec plaisir) a été lancée et distribuée aux enseignants et aux parents.

La consule générale Doàn Phuong Lan a également dévoilé un projet de création d'un organisme de coordination chargé de déployer un programme d'envergure pour l'enseignement du vietnamien dans le sud-est de la République de Corée. L'objectif est de transformer progressivement les cours communautaires en un système plus organisé, stable et extensible.

VNA/CVN