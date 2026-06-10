Coupe du monde 2026 : insuffler une âme aux fragments de coquilles d’œufs

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la plus grande fête du football mondial, un petit atelier du quartier de Gò Vâp, à Hô Chi Minh-Ville, attire l’attention par une création hors du commun.

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Photo : TTVH/CVN

C’est là que Nguyên Thành Tâm, ancien enseignant et détenteur d’un record national, vient d’achever une collection unique représentant les trois mascottes officielles des pays coorganisateurs du tournoi. Leur particularité : elles sont réalisées à partir de milliers de fragments de coquilles d’œufs.

Cette réalisation marque une étape importante dans le parcours artistique de cet homme de 75 ans qui, depuis seize ans sans interruption, fait dialoguer sa passion pour le football et son talent pour les arts plastiques. De 2010 à 2026, chaque Coupe du monde a trouvé sa place dans son univers créatif, transformant de simples coquilles d’œufs en véritables œuvres d’art.

Alors que l’enthousiasme monte progressivement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les trois pays hôtes du Mondial 2026, Nguyên Thành Tâm a choisi de célébrer l’événement à sa manière. Quelques mois avant le coup d’envoi, il a dévoilé une collection exceptionnelle mettant à l’honneur les trois mascottes officielles de la compétition.

Grâce à une combinaison ingénieuse de coquilles d’œufs de caille, de coquilles d’œufs de poule et d’argile légère, il a donné vie à Maple, l’orignal représentant le Canada, à Zayu, le jaguar symbolisant le Mexique, ainsi qu’à Clutch, le pygargue à tête blanche emblématique des États-Unis.

Chaque sculpture est constituée de milliers de minuscules morceaux de coquilles soigneusement découpés, mesurés puis assemblés afin de former une structure tridimensionnelle solide et harmonieuse. Au-delà de la prouesse technique, ces œuvres véhiculent un message de paix, d’unité et de dialogue culturel, des valeurs que le football incarne depuis toujours.

En parallèle de cette série de mascottes, l’artiste travaille également sur une collection de drapeaux représentant les sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Il espère achever l’ensemble avant le début du tournoi.

Cette nouvelle création s’inscrit dans une aventure artistique de près de vingt ans. À ce jour, Nguyên Thành Tâm a accompagné cinq Coupes du monde consécutives à travers ses œuvres en coquilles d’œufs.

De Zakumi, mascotte de l’édition 2010 en Afrique du Sud, à Fuleco au Brésil en 2014, puis Zabivaka en Russie en 2018, La’eeb au Qatar en 2022, jusqu’à Maple, Zayu et Clutch pour l’édition 2026, chacune de ses réalisations représente une étape importante de son parcours créatif.

Ces œuvres ne se contentent pas de reproduire les symboles du plus prestigieux tournoi de football de la planète. Elles constituent également une manière originale de préserver la mémoire des Coupes du monde à travers un matériau inattendu et profondément artistique.

Évoquant sa dernière collection, Nguyên Thành Tâm explique : "Chaque Coupe du monde raconte une histoire différente et la réalisation des mascottes devient de plus en plus complexe au fil des années. Cette fois-ci, trois pays accueillent ensemble la compétition. J’ai donc voulu créer les trois mascottes afin de mettre en valeur l’esprit d’unité et d’échange culturel que le football véhicule. C’est aussi une façon pour moi de conserver les beaux souvenirs liés à chaque Mondial".

Photo : TTVH/CVN

Pour préparer cette série, il a consacré plusieurs semaines à étudier les informations relatives à la compétition, à découvrir l’histoire des mascottes et à suivre le calendrier du tournoi. Ses recherches ont débuté dès le mois d’avril, avant qu’il n’achève l’ensemble de la collection en mai.

Avant de devenir l’artiste reconnu par le Centre vietnamien des records pour avoir réalisé le plus grand nombre d’œuvres en coquilles d’œufs, Nguyên Thành Tâm enseignait l’anglais à Hô Chi Minh-Ville.

Au début des années 2000, il cherchait un moyen de rendre ses cours plus vivants et plus attrayants. Il commença alors à récupérer des coquilles d’œufs destinées à être jetées pour fabriquer des supports pédagogiques, tels que des figurines du Père Noël ou de petits animaux destinés à illustrer ses leçons.

L’enthousiasme de ses élèves face à ces créations simples mais originales l’encouragea à poursuivre ses expérimentations. Peu à peu, cette activité pédagogique se transforma en une véritable passion artistique.

Au fil du temps, les fragiles morceaux de coquilles d’œufs sont devenus bien plus qu’un matériau de création. Ils lui ont permis de donner naissance à de nombreuses œuvres inspirées de l’univers du football et des différentes Coupes du monde, construisant ainsi un parcours artistique remarquable qui se poursuit depuis 2010.

Depuis son départ à la retraite, l’ancienne salle de classe a laissé place à un atelier installé à son domicile. Chaque jour, il consacre deux à trois heures à imaginer, étudier et réaliser de nouvelles créations.

Pour Nguyên Thành Tâm, la coquille d’œuf n’est pas un simple matériau artistique. Elle symbolise à la fois la vie, la fragilité et la beauté. Transformer ces fragments délicats en œuvres inspirées du sport exige une patience infinie, une grande minutie et une passion entretenue au fil des années.

Après seize ans passés à accompagner les Coupes du monde à travers son art, Nguyên Thành Tâm est devenu bien plus qu’un artisan. Il est aujourd’hui un passeur d’émotions, un créateur capable de rapprocher les supporters vietnamiens du plus grand événement footballistique mondial grâce à une démarche unique et profondément personnelle.

Dans chacun de ces petits fragments se cachent l’amour du football, la créativité sans cesse renouvelée et le désir de préserver, pour les générations futures, les plus beaux souvenirs de la Coupe du monde.

Quang Châu/CVN