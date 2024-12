Tennis : Kyrgios s'annonce en double avec Djokovic à Brisbane

>> Tennis : Rafael Nadal contre les blessures

>> Tennis : Andy Murray est "l'entraîneur idéal", estime Djokovic

>> Face à son ami Novak Djokovic, les adieux émouvants de Juan Martin Del Potro

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bouillant Australien, qui a parfois eu des mots durs envers Djokovic, le traitant notamment de "bouffon" en 2021, a partagé sur Instagram une photo de leur entrée sur le Centre Court de Wimbledon avant leur finale en 2022, avec la légende: "En double à Brisbane. On se voit tous là-bas". Signe que les deux anciens rivaux se sont progressivement rabibochés.

Kyrgios a notamment remercié l'ancien numéro un mondial, vainqueur du record de 24 tournois du Grand Chelem, de l'avoir motivé à reprendre le tennis alors qu'il traversait une période de doutes en raison de blessures.

Ancien N°13 mondial et finaliste à Wimbledon, Kyrgios n'a plus joué qu'un seul match (à Stuttgart en juin 2023) depuis sa défaite en quarts à Tokyo en octobre 2022, et fait son retour sur le circuit à l'occasion de la tournée australienne, devant son public.

À commencer par le tournoi de Brisbane servant de préparation à l'Open d'Australie, premier Majeur de l'année qui se déroulera du 14 au 28 janvier 2024 à Melbourne.

Kyrgios a remporté l'Open d'Australie en double en 2022, associé à son compatriote Thanasi Kokkinakis. Il intégrera le tableau principal du simple cette année en vertu d'un classement protégé.

AFP/VNA/CVN