Contre les faux générés par l'IA, le pape prêche la bonne parole numérique

Le pape Léon XIV a exhorté les organisations catholiques à intégrer sur leurs sites internet un flux direct d'actualités officielles du Vatican, alors que le Saint-Siège fait face à un afflux de faux contenus générés par l’intelligence artificielle en ligne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon Vatican News, le média officiel du Saint-Siège à l'origine de l'initiative, le pape a écrit aux évêques pour les inviter à utiliser ce flux sur les sites des paroisses, des diocèses ainsi que des associations et organisations liées à l’Église.

En incorporant le "widget" (une petite application, ndlr) de Vatican News, ces sites pourront diffuser un flux constamment mis à jour de vidéos officielles du pape américain, ainsi que des discours, annonces, textes et articles provenant des organes officiels du Vatican, et ce dans 40 langues différentes.

Dans sa lettre, le pape a précisé aux évêques qu’il s’agissait d’un "outil d’évangélisation" et "d'un moyen pour vos paroisses et communautés d'obtenir constamment des informations à la source", rapporte Vatican News mercredi 18 février.

Une enquête de l’AFP menée dans les mois qui ont suivi l’élection de Léon XIV à la tête de l’Église catholique mondiale, en mai 2025, a identifié des dizaines de pages YouTube et TikTok produisant des vidéos et enregistrements générés par l’IA et attribués au pape.

Sur TikTok, une vidéo en espagnol a recueilli 9,6 millions de vues en prétendant montrer le souverain pontife prêchant sur la valeur de l’adoration des femmes.

Une autre, qui portait une mention relative à l’IA mais trompait tout de même les internautes, a été visionnée environ 32,9 millions de fois.

Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican, a estimé que cette nouvelle initiative "peut contribuer à lutter contre le phénomène des fausses informations en offrant un accès immédiat à la source originale des informations et des textes".

AFP/VNA/CVN