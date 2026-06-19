Le navire 8001 de la Garde-côte du Vietnam effectue une visite en République de Corée

Le navire 8001 du Commandement de la III e Région de la Garde-côte du Vietnam a effectué une visite de travail du 15 au 19 juin dans la ville de Yeosu, province de Jeolla du Sud, en République de Corée. Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme de coopération internationale entre les forces de l’ordre en mer des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit du deuxième navire de la Garde-côte du Vietnam à effectuer une visite en République de Corée, après celle réalisée en novembre 2024 par le navire 8004 du Commandement de la 1re région de la Garde-côte du Vietnam.

La cérémonie d'accueil officielle s’est tenue le 15 juin en présence de Kim Tae Kyun, directeur de l’Académie des garde-côtes sud-coréens, ainsi que de nombreux cadres et fonctionnaires de la Garde-côte de République de Corée.

Lors de son allocution, Kim Tae Kyun a exprimé sa joie d’accueillir l’équipage du navire 8001 ainsi que la délégation de la Garde-côte du Vietnam au Centre d'entraînement de la Garde-côte de République de Corée. Il a souligné que cette visite permet de renforcer l'amitié, de consolider la confiance mutuelle et de promouvoir le partage d'expériences entre les deux forces.

De son côté, le général de brigade Luong Dinh Hung, commandant adjoint de la Garde-côte du Vietnam, a exprimé ses remerciements pour cet accueil solennel. Il a rappelé que les deux forces maintiennent une coopération efficace dans plusieurs domaines, contribuant ainsi à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée, tout en garantissant la sécurité maritime régionale.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la visite du navire 8001 confirme le succès de la 14e réunion bilatérale entre les garde-côtes du Vietnam et de la République de Corée. Elle témoigne d’une confiance mutuelle croissante face aux défis maritimes communs tels que la contrebande, la criminalité transnationale, la pollution et les catastrophes naturelles.

Durant leur séjour, la délégation du navire 8001 a participé à diverses activités professionnelles, notamment des échanges d’expériences sur l’application de la loi en mer, la recherche et le sauvetage, la sécurité maritime et la gestion des risques. La délégation vietnamienne a également effectué une visite de courtoisie à l’Académie des garde-côtes sud-coréens, participé à un exercice conjoint de sauvetage en mer ainsi qu’à des activités sportives et culturelles avec leurs homologues sud-coréens.

La visite du navire 8001 réaffirme le rôle actif de la Garde-côte du Vietnam dans la coopération internationale pour le maintien d'un environnement maritime pacifique et stable.

VNA/CVN