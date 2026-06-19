Gênes - Dà Nang : un modèle de coopération décentralisée Vietnam - Italie

La conférence intitulée "Gênes - Dà Nang : Un voyage de l’Italie vers le Centre du Vietnam" s’est tenue dans la ville de Gênes, au Nord-Ouest de l’Italie, contribuant à concrétiser la coopération entre ces deux localités dans le cadre des relations Vietnam - Italie.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la session d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Phuong Anh, a affirmé que les relations entre les deux pays traversent une phase de développement très fructueuse. Selon la diplomate, la profondeur de cette relation ne se mesure pas uniquement par les chiffres du commerce et de l’investissement, mais repose également sur de profondes similitudes culturelles, sociales et économiques, ainsi que sur une collaboration étroite entre les localités et les organisations des deux pays. Dans ce contexte, le partenariat entre Gênes et Dà Nang constitue un exemple concret de la coopération décentralisée entre le Vietnam et l’Italie, contribuant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Lors de l’événement, les représentants des autorités des deux villes ont réaffirmé leur volonté de renforcer et d’approfondir la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun et à forte valeur ajoutée, tels que l’économie maritime, la logistique, les villes intelligentes, le tourisme durable ainsi que les industries culturelles et créatives. Les deux parties ont également échangé de nombreuses pistes de collaboration dans les domaines de la culture, des sports nautiques, de la promotion touristique et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

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Par ailleurs, les dirigeants d’entreprises et les associations professionnelles de Gênes ont apprécié le potentiel de coopération avec Dà Nang, exprimant le souhait d'élaborer rapidement une feuille de route de collaboration spécifique dans les secteurs prioritaires. Les représentants de l’Université de Gênes ont manifesté leur volonté de promouvoir des programmes de formation et de recherche avec les établissements d’enseignement de Dà Nang, particulièrement dans les domaines maritime, de l’économie verte et de l’innovation.

Co-organisée par le Conseil municipal de Gênes, les autorités de la ville de Dà Nang, l’ambassade du Vietnam en Italie et la Chambre de commerce Italie - Vietnam (ICHAM), cette conférence visait à concrétiser les premiers axes de coopération sur la base du protocole d’accord établissant des relations d’amitié et de coopération signé en janvier 2025. L’événement, qui s’est déroulé le 16 juin, a réuni près de 50 délégués représentant les autorités locales, les milieux d’affaires, les associations professionnelles, les universités et diverses organisations des deux parties.

Le succès de la conférence Gênes - Dà Nang ouvre non seulement de nouvelles perspectives de coopération, mais contribue également à renforcer les liens entre les populations, les cultures et les entreprises des deux localités. Cet événement participe ainsi à consolider la confiance, à renforcer la compréhension mutuelle et à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Italie.

VNA/CVN