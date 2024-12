ChatGPT : OpenAI pose de nouveaux jalons pour devenir une société à but lucratif

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous devons une fois de plus lever plus de capitaux que nous ne l'avions imaginé. Les investisseurs veulent nous soutenir mais (...) ils ont besoin de capitaux propres conventionnels", a expliqué OpenAI sur son site, vendredi, en détaillant son projet.

OpenAI indique donc qu'il va transformer sa structure commerciale existante - celle qui vend par exemple les abonnements à la version plus avancée de ChatGPT - en société à but lucratif dotée d'actions, tout en conservant une entité à but non lucratif.

Parallèlement aux activités commerciales, "l'organisation à but non lucratif embauchera une équipe de direction et du personnel pour poursuivre des initiatives caritatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et la science", fait valoir OpenAI.

OpenAI - fondé en 2015 comme organisation à but non lucratif - a lancé la vague de l'intelligence artificielle (IA) générative avec ChatGPT fin 2022.

Cet automne, elle a conclu une levée de fonds majeure de 6,6 milliards d'USD, qui la valorisait alors à 157 milliards. Dans la foulée, elle avait confirmé vouloir devenir une société à but lucratif.

Car la start-up encore inconnue du public il y a deux ans est loin de la rentabilité. OpenAI s'attendait à perdre environ 5 milliards d'USD cette année, malgré un chiffre d'affaires d'environ 3,7 milliards, selon le New York Times.

Les modèles d'IA générative, entraînés sur de vastes quantités de données pour produire du texte, des images, et d'autres contenus de bonne facture, sont gourmands en énergie et requièrent en effet des puces électroniques de pointe comme celles de Nvidia, très coûteuses.

OpenAI et Sam Altman, le cofondateur et patron emblématique de la start-up, doivent par ailleurs faire face à une procédure judiciaire lancée par Elon Musk, patron de la startup d'IA xAI lancée en 2023.

Début décembre, Elon Musk a de nouveau demandé à la justice américaine d'empêcher OpenAI de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif.

AFP/VNA/CVN