Samsung prévoit un bénéfice trimestriel vertigineux porté par le boom de l'IA

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a dit jeudi 8 octobre s'attendre à un bond de plus de 780% sur un an de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, porté par l'envolée des prix des semi-conducteurs et le boom de l'IA.

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De juillet à septembre, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire estime avoir réalisé un bénéfice d'exploitation de 107.400 milliards de wons (71,6 milliards d'euros), en hausse de 782,5% sur un an, selon des prévisions de résultats rendus publics par le groupe.

Si ce résultat se confirme, ce sera la première fois dans l'histoire qu'une entreprise sud-coréenne réalise un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur à 100.000 milliards de wons.

Selon Samsung, le chiffre d'affaires pour la même période est estimé en hausse de 127% sur un an à 195.000 milliards de wons (130 milliards d'euros), ce qui serait également un record pour le groupe.

Samsung Electronics, qui doit publier ses résultats définitifs fin octobre, génère environ 12,5% du produit intérieur brut (PIB) de la République de Corée.

Au printemps dernier, la direction et la confédération syndicale du groupe s'étaient entendus pour verser aux salariés de la division semi-conducteurs une prime colossale, d'environ 509 millions de wons (340.000 euros au cours actuel), liée à l'envolée des profits.

La demande mondiale croissante de puces mémoire de pointe utilisées dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) a déjà permis aux géants sud-coréens des semi-conducteurs d'afficher des bénéfices record cette année.

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Bonnes perspectives pour 2027

Samsung, son rival sud-coréen SK hynix et le géant américain Micron dominent le marché mondial des HBM (High Bandwidth Memory, ou mémoire à très haute bande passante), une génération avancée de composants utilisés dans les semi-conducteurs de pointe, notamment pour les applications d'intelligence artificielle et les centres de données.

Cette technologie offre une bande passante bien supérieure à celle des puces mémoire conventionnelles, un avantage crucial pour l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA. Sa maîtrise est devenue un enjeu stratégique majeur pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Dans une note publiée la semaine dernière, les analystes de la société de courtage sud-coréenne Shinhan Securities prédisent des "résultats encore plus solides" pour le groupe l'an prochain.

"Samsung Electronics semble désormais fin prêt pour une augmentation rapide de sa part de marché", écrivent-ils, alors que l'entreprise accélère la production d'une nouvelle génération de puces HBM appelée HBM4.

"La transition vers la prochaine génération de HBM offrira à Samsung l'opportunité de renégocier les prix" ce qui "contribuera à garantir des marges solides", anticipent les analystes de Shinhan.

Mais si elle fait flamber les bénéfices de Samsung, la forte demande de puces mémoire entraîne aussi une hausse des prix des DRAM et des NAND flash utilisés dans les smartphones, ce qui oblige la division mobile du groupe à payer davantage pour les mêmes composants.

Selon les analystes, cette hausse des coûts de production est devenue de plus en plus difficile à absorber, Samsung cherchant à limiter les augmentations de prix, afin de préserver ses volumes de livraisons et sa part de marché.

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