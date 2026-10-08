La France va libérer 10 millions de barils de gazole de ses stocks stratégiques

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé mercredi 7 octobre, lors d'une allocution télévisée depuis Matignon, la mise à disposition des distributeurs en France de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques sur les trois prochains mois, une mesure qui devrait permettre de faire baisser les prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre.

>> France Télé devra économiser 90 millions d'euros en 2027, selon sa présidente

>> Carburants : "pas d'enjeu d'approvisionnement à ce stade" en France, assure Lescure

>> France : une taxe sur les produits sucrés est "sur la table"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le gazole concerné a été acheté avant la flambée des cours et sera mis à disposition au prix de revient", a expliqué M. Lecornu, ajoutant que cette mesure permettrait "mécaniquement" de faire baisser les prix à la pompe.

Concernant l'électricité, le Premier ministre a estimé que "le prix de l'électricité ne doit pas augmenter cet hiver". Il a demandé à Electricité de France (EDF) de "mobiliser au maximum ses capacités de production" afin de maintenir les prix stables.

Les prix des carburants ont fortement augmenté en France au cours du mois écoulé, sur fond de tensions au Moyen-Orient et de resserrement des approvisionnements mondiaux en pétrole et en produits pétroliers. Le 20 septembre, le prix moyen du gazole avait atteint environ 2,41 euros le litre, un niveau record.

Les prix ont depuis commencé à refluer avec l'amélioration de la situation sur les marchés internationaux, tout en restant élevés. Selon des données publiées mercredi par le site français Prixcarbu, le gazole s'établissait en moyenne à environ 2,35 euros le litre et le SP95 à environ 2,21 euros.

Pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants sur les ménages et les entreprises, le gouvernement français a récemment annoncé quelque 450 millions d'euros de mesures de soutien. Celles-ci prévoient notamment d'élargir l'aide destinée aux gros rouleurs, en portant le nombre potentiel de bénéficiaires de trois millions à 5,5 millions, ainsi que de prolonger jusqu'à la fin de l'année certaines aides aux secteurs particulièrement exposés au coût des carburants, dont l'agriculture, le bâtiment et la pêche.

Xinhua/VNA/CVN