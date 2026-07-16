Hô Chi Minh-Ville modernise ses canaux pour transformer son paysage urbain

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses chantiers de réhabilitation des voies d’eau avec un objectif majeur : reloger plus de 40.000 foyers installés sur leurs berges d'ici 2030. Cette transformation urbaine vise à moderniser les infrastructures, assainir l'environnement et améliorer durablement la circulation fluviale.

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Photo: VNA/CVN

Il s'agit d'une étape clé de la stratégie de développement urbain, contribuant à la réalisation de la vision du Parti et de l'État : bâtir une ville civilisée, moderne et accueillante.

Autrefois fortement pollués, les canaux Xuyên Tâm, Kênh Dôi et la rivière Vàm Thuât font aujourd'hui l'objet de projets de rénovation urbaine qui progressent rapidement, poursuivant ainsi la renaissance du canal Nhiêu Lôc - Thi Nghè. À terme, ces canaux et voies navigables deviendront des espaces verts, des sites d'intérêt, et favoriseront le tourisme fluvial, les activités sportives ainsi que les activités communautaires. L'activité intense qui règne actuellement sur les chantiers témoigne de la détermination des autorités et du soutien de la population dans la revitalisation du réseau de canaux, avec pour objectif une Hô Chi Minh-Ville verte, propre et moderne.

Hô Chi Minh-Ville est une zone urbaine particulière, la plus peuplée du pays avec plus de 14 millions d'habitants. La pression d'une croissance démographique rapide ces dernières années a constamment saturé ses infrastructures techniques et sociales. Pendant longtemps, la pollution des canaux, les bidonvilles riverains, les ruelles étroites et les quartiers résidentiels délabrés n'ont pas seulement constitué des obstacles à l'esthétique urbaine : ils ont aussi été à l'origine d'inondations récurrentes, d'un environnement insalubre et d'une mauvaise qualité de vie pour des dizaines de milliers de personnes.

Pour redonner de l'espace aux canaux du centre-ville

Parallèlement à l'objectif de reloger plus de 41.500 habitations situées le long des rivières, canaux et voies navigables entre 2026 et 2030, Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de projets d'embellissement urbain afin d'améliorer progressivement les voies navigables, de préserver l'environnement et de moderniser les infrastructures urbaines. Parmi ces projets, celui de la rénovation de la rive nord du canal Kênh Dôi, représentant un investissement total de plus de 7.300 milliards de dôngs, est mené tambour battant. Ce projet contribue à la réalisation de l'objectif de restauration des surfaces d'eau, à la valorisation du réseau fluvial et à la création d'une dynamique de développement urbain durable et respectueux de l'environnement.

Photo: VNA/CVN

Le canal Kênh Dôi est une voie navigable essentielle reliant le sud-ouest de la ville au centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Cependant, depuis plusieurs décennies, l'urbanisation galopante a entraîné la construction de milliers d'habitations les unes sur les autres le long de ses rives. La superficie du canal diminue, les eaux usées domestiques y sont déversées directement et les déchets s'y accumulent, tandis que le dragage est rendu difficile par l'empiètement des habitations. Cette situation dégrade non seulement la qualité de l'eau, mais affecte également la capacité de drainage du canal, augmentant ainsi le risque d'inondations dans la région lors de fortes pluies ou de grandes marées.

Afin de remédier progressivement à ce problème persistant, Hô Chi Minh-Ville a lancé, en août 2025, un projet de dragage, de construction d'infrastructures et d'amélioration de l'environnement sur la rive nord du canal Kênh Dôi, pour un investissement total de plus de 7.300 milliards de dôngs financé par le budget municipal. Ce projet, d'une longueur d'environ 4,3 km, comprend la construction de digues, le dragage du lit du canal, l'élargissement des routes Nguyên Duy et Hoài Thanh, ainsi que le prolongement de la route Nguyên Duy, le tout associé à un système d'infrastructures techniques intégré.

Selon le Comité municipal de gestion des projets d'investissement dans les infrastructures urbaines, le projet est divisé en trois lots mis en œuvre simultanément. Après près d'un un an de travaux, de nombreux tronçons de la digue sont achevés et les opérations de dragage, de renforcement de la digue et d'élargissement de la chaussée s'accélèrent. Certains lots devraient être terminés en 2026, tandis que le déblaiement des terrains se poursuit afin d'assurer la progression globale du projet.

Il est à noter que plus de 75% de l'investissement total du projet est consacré à l'indemnisation, au soutien et au relogement des populations. Cela démontre que l'objectif de la ville n'est pas seulement de construire des infrastructures, mais aussi de s'attaquer fondamentalement au problème de l'empiètement des habitations sur les canaux et les voies navigables - une cause de dégradation de l'environnement urbain depuis de nombreuses années.

La construction d'une digue solide, associée au dragage des canaux, améliorera l'écoulement de l'eau, réduira la sédimentation et contribuera à l'embellissement du paysage ainsi qu'à la réduction des sources directes de pollution dans les canaux.

Photo : VNA/CVN

Le projet de la rive nord du canal Kênh Dôi constitue à la fois un projet d'infrastructure et un maillon du programme de rénovation urbaine des zones résidentielles riveraines, des canaux et des voies navigables que Hô Chi Minh-Ville met activement en œuvre. Les projets de rénovation des canaux Nhiêu Lôc - Thi Nghe, Tân Hoa - Lo Gôm et Tàu Hu - Bên Nghe montrent que le nettoyage des voies navigables et l'amélioration de l'environnement transforment positivement le paysage urbain, créant ainsi davantage d'espaces publics pour les habitants.

En effet, la restauration des corridors de protection des canaux et l'extension des surfaces d'eau, conjuguées aux projets de rénovation, contribuent non seulement à améliorer le cadre de vie, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la ville. Elles renforcent sa capacité d'adaptation au changement climatique et favorisent un développement urbain vert et durable.

Un grand programme de protection sociale

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Nguyên Dinh, a demandé aux services, agences et localités de rendre compte de manière exhaustive des difficultés et obstacles rencontrés dans chaque projet, notamment en matière de planification, de défrichement, d'allocation de fonds et de relogement, afin de les résoudre rapidement. Concernant le canal de Nhiêu Lôc - Thi Nghe, il a demandé aux unités concernées d'étudier et d'ajuster le plan d'aménagement afin d'élargir la chaussée et de réduire la surface allouée aux infrastructures non essentielles pour accroître la capacité de circulation et réduire les embouteillages ; et, parallèlement, d'organiser rationnellement le réseau de parcs, d'espaces verts et d'espaces publics le long du tracé, garantissant ainsi une harmonie entre l'embellissement urbain et l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Photo: VNA/CVN

Hoàng Nguyên Dinh a également demandé au Service municipal de la construction de prendre l'initiative et de se coordonner avec les services concernés afin d'accélérer la préparation et la mise en œuvre des projets de logements destinés au relogement des personnes déplacées le long des canaux et des voies navigables, notamment dans les trois quartiers de Chanh Hung, Bình Dông et Phú Dinh, ainsi que dans la commune de Nhà Bè. Il a insisté pour que tout soit mis en œuvre afin de ramener le délai de réalisation des projets éligibles à environ 18 mois.

Il convient de noter que la direction du Comité populaire de la ville a approuvé le principe de la création d'un groupe de travail spécialisé dans l'évaluation des politiques et des projets d'investissement, placé sous la direction du Service de la construction. Ce groupe aura pour objectif d'accélérer le traitement des dossiers, de recenser et de signaler rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés, afin que la direction des autorités locales puisse les examiner et y apporter une solution immédiate, évitant ainsi des retards prolongés.

Selon Vo Van Minh, président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, la rénovation des zones résidentielles situées sur et le long des rivières, canaux et voies navigables représente bien plus qu'un simple chantier de construction ou de développement des infrastructures. Il s'agit d'un programme majeur de protection sociale, d'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie des habitants, et d'un moteur pour le développement de la ville. La mise en œuvre simultanée des projets est essentielle pour garantir leur progression, tout en éliminant de manière proactive les obstacles liés aux mécanismes, aux procédures et aux ressources, afin d'opérer des changements significatifs dans la rénovation urbaine.

Le déplacement des constructions empiétant sur le domaine public pour restaurer les corridors de protection des rivières, canaux et voies navigables revêt une importance capitale à long terme pour le développement urbain. L'augmentation de la surface de l'eau, la clarification des écoulements et l'investissement progressif et global dans le système de collecte des eaux usées permettront d'améliorer la qualité de l'eau, contribuant ainsi à une meilleure capacité de drainage, à la réduction des risques de pollution et à la création d'espaces verts, de sentiers piétonniers et d'espaces publics le long des canaux.

Photo: VNA/CVN

Vo Van Minh a souligné que la priorité en matière de relogement devrait être donnée à la construction de logements à proximité des zones libérées afin de stabiliser les conditions de vie et les moyens de subsistance des populations, et de minimiser les perturbations après la cession des terrains. Il s'agit d'un facteur essentiel pour obtenir l'adhésion du public et accélérer l'avancement des projets.

Il a affirmé que l'objectif de reloger les habitants de plus de 40.000 logements vivant le long des canaux et des voies navigables d'ici 2030 constitue un enjeu politique majeur pour la ville dans cette nouvelle phase de développement. Par conséquent, les agences et les services concernés doivent collaborer étroitement, de manière proactive et résolue, afin de lever rapidement les obstacles liés aux mécanismes, aux procédures et aux ressources, et ainsi opérer une véritable transformation de l'urbanisme, contribuant à bâtir une Hô Chi Minh-Ville civilisée, moderne, durable et résiliente face au changement climatique.

Si elle est menée à bien, la rénovation urbaine prévue pour la période 2026-2030 permettra non seulement de moderniser Hô Chi Minh-Ville, mais aussi de jeter les bases d'une compétitivité accrue, d'un développement socio-économique durable et d'une affirmation de son statut de mégapole dynamique et civilisée. Dans cette perspective, le principe fondamental est qu'une "ville où il fait bon vivre" ne se définit pas uniquement par de nouvelles constructions, mais avant tout par une meilleure qualité de vie.

Tân Dat/CVN