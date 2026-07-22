Un macaque à longue queue remis à la nature dans le parc d'U Minh Ha

Un macaque à longue queue ( Macaca fascicularis ), une espèce forestière rare et protégée, a été remis à la nature dans le parc national d'U Minh Ha après avoir été volontairement confié aux autorités par un habitant, a annoncé le 22 juillet l'Unité de protection des forêts de Bac Lieu, relevant du Département de la protection des forêts de Ca Mau.

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Pesant huit kilogrammes, ce macaque appartient au groupe IIB des espèces forestières précieuses et rares menacées d'extinction, conformément à la réglementation vietnamienne. Il a été remis par Nguyen Trung Cang, habitant du quartier de Vinh Trach.

Photo : VNA/CVN

Les gardes forestiers ont pris en charge l'animal conformément à la réglementation en vigueur. La remise a fait l'objet d'un procès-verbal signé par son propriétaire et les autorités compétentes, en présence de représentants des services concernés et des autorités locales.

Après un examen vétérinaire confirmant son bon état de santé, les autorités forestières ont achevé les formalités nécessaires pour transférer l'animal au domaine public avant d'organiser sa remise en liberté.

Selon Le Thanh Lap, chef adjoint de l'Unité de protection des forêts de Bac Lieu, le parc national d'U Minh Ha a été retenu comme site de remise en liberté en raison de son écosystème forestier, particulièrement adapté aux macaques à longue queue.

« Cet environnement naturel permettra à l'animal de s'adapter progressivement à son habitat, de poursuivre son développement et d'accroître ses chances de survie, tout en limitant les perturbations de son comportement naturel », a-t-il expliqué.

Cette remise volontaire illustre la prise de conscience croissante de la population en faveur de la protection de la faune sauvage et témoigne de la coopération efficace entre les autorités locales et les services de protection des forêts dans la préservation de la biodiversité. Elle contribue également à lutter contre la capture, le commerce et le transport illégaux d'animaux sauvages, tout en renforçant la responsabilité des communautés dans la protection de la nature et le maintien de l'équilibre écologique.

Selon Le Thanh Dung, directeur adjoint du parc national d'U Minh Ha, le parc mène régulièrement des campagnes de sensibilisation à la protection de la faune sauvage à travers son portail d'information électronique, des activités de communication dans les communautés de la zone tampon et une coopération étroite avec les autorités locales.

Grâce à ces actions, le braconnage a nettement reculé, tandis que le nombre de personnes remettant volontairement des animaux sauvages aux autorités en vue de leur réintroduction dans leur milieu naturel augmente d'année en année.

VNA/CVN