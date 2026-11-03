Cambodge, six escales entre mémoire et horizons naturels

Terre d’histoire et de paysages contrastés, le Cambodge dévoile de multiples visages. Des temples d’Angkor aux collines du Mondulkiri, des quais animés de Phnom Penh aux îles du golfe de Thaïlande, le Royaume du Cambodge révèle un patrimoine d’une étonnante diversité. Entre traditions vivantes, paysages préservés et rencontres humaines, six escales invitent à découvrir un pays bien au-delà de ses monuments les plus célèbres.

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Photo : Vietnam Evasion/CVN

Un pays façonné par l’eau et les traditions

Niché entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, le Cambodge s’organise autour du Mékong et du lac Tonlé Sap, dont les crues rythment depuis des siècles la pêche, les cultures et la vie des villages. Majoritairement khmère, sa population reste profondément attachée au bouddhisme theravada et à des traditions toujours vivantes. Pchum Ben, fête consacrée à la mémoire des ancêtres, et la fête des Eaux figurent parmi les grands rendez-vous de l’année. Mais le pays ne vit pas seulement au rythme de son passé : ses villes se transforment, ses artistes renouvellent les formes d’expression et chaque région cultive sa propre identité.

"Le Cambodge ne se résume pas aux temples d’Angkor. Pour en découvrir toute la richesse, il faut aussi prendre le temps d’explorer ses paysages, de comprendre ses traditions et de rencontrer ses habitants. Ce sont souvent ces échanges, simples et spontanés, qui laissent les souvenirs les plus durables", souligne Nguyên Dang Phi, directeur de Vietnam Evasion, agence locale francophone spécialisée dans les voyages privés sur mesure en Indochine.

Pour prolonger cette découverte, un circuit Vietnam Cambodge permet d'associer les paysages et les traditions des deux pays au cours d'un même voyage.

Angkor, la mémoire de l’Empire khmer

Photo : Vietnam Evasion/CVN

Aux portes de Siem Reap, Angkor dévoile les vestiges de plusieurs capitales de l’Empire khmer. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992, cet immense ensemble archéologique fascine autant par son architecture que par son histoire. Édifié au XIIe siècle, Angkor Wat déploie ses galeries sculptées et ses tours majestueuses, devenues l’un des symboles du Cambodge. À Angkor Thom, les visages énigmatiques du Bayon semblent veiller sur les visiteurs, tandis qu’à Ta Prohm, les racines des grands arbres épousent les murs des sanctuaires.

Au-delà des monuments les plus célèbres, des sentiers traversent la forêt et conduisent vers des temples plus discrets. À l’aube, la lumière douce révèle les reliefs des sculptures avant l’arrivée des foules. Dans les villages environnants, artisans, commerçants et habitants perpétuent un quotidien qui rappelle qu’Angkor demeure aussi un territoire vivant.

Phnom Penh, entre mémoire et renouveau

Au confluent du Mékong, du Tonlé Sap et du Bassac, Phnom Penh mêle les traces de son passé à l’effervescence d’une capitale en pleine évolution. Le Palais royal, la Pagode d’Argent et le Musée national témoignent de la richesse artistique et spirituelle du pays.

La ville invite également à un moment de recueillement au Musée du génocide de Tuol Sleng, installé dans l’ancienne prison S-21. Ce lieu de mémoire compte parmi les trois sites mémoriels cambodgiens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2025, rappelant les tragédies du régime khmer rouge et l’importance de transmettre cette histoire aux générations futures.

Pour retrouver l’animation de la capitale, il suffit de rejoindre ses marchés, ses cafés ou les quais du fleuve. À la tombée du jour, familles et promeneurs s’y retrouvent dans une atmosphère chaleureuse, entre étals de rue et lumières de la ville.

Koh Rong, Koh Rong Samloem et Koh Sdach, trois visages de la mer

Photo : Vietnam Evasion/CVN

Le littoral cambodgien réserve bien des surprises. Au large de Sihanoukville, Koh Rong séduit par ses longues plages de sable clair et ses eaux turquoise, tout en conservant des villages de pêcheurs à l’écart des zones les plus animées.

Sa voisine, Koh Rong Samloem, offre des baies abritées et des criques propices à quelques journées de détente, même si le développement touristique transforme progressivement certains secteurs de l’île.

Plus au nord, dans la province de Koh Kong, Koh Sdach dévoile une autre facette du Cambodge maritime. Ici, les bateaux de pêche, les maisons du village et les activités quotidiennes occupent une place essentielle. Trois îles, trois atmosphères, qui invitent à découvrir un littoral bien plus varié que ses seules plages de carte postale. Les traversées restent toutefois tributaires des conditions de mer.

Kampot, entre plantations de poivre et douceur de vivre

Photo : Vietnam Evasion/CVN

Bordée par la rivière Preaek Tuek Chhu, Kampot charme par ses façades anciennes, ses rues paisibles et les reliefs verdoyants du Bokor qui se dessinent à l’horizon. La région doit une partie de sa renommée à son poivre, reconnu pour ses qualités aromatiques et protégé par une indication géographique.

Dans les plantations, la visite devient l’occasion de rencontrer les producteurs et de découvrir les gestes qui accompagnent la culture, la récolte et le séchage de cette épice réputée.

Une promenade le long des berges, une excursion en bateau ou une escapade dans la campagne environnante permettent d’apprécier la tranquillité des lieux. À quelques kilomètres, Kep et son célèbre marché aux crabes prolongent cette découverte à travers les saveurs de la cuisine côtière cambodgienne.

Battambang, entre campagne khmère et création artistique

Photo : Vietnam Evasion/CVN

Entourée de rizières et de vergers, Battambang a conservé un charme discret. Ses marchés animés, ses maisons anciennes et ses villages artisanaux offrent un aperçu du quotidien dans cette région fertile du Nord-Ouest.

La ville se distingue également par sa vitalité culturelle, portée notamment par Phare Ponleu Selpak, une association qui accompagne de jeunes Cambodgiens dans l’apprentissage des arts et du spectacle.

Près du Phnom Banan, le célèbre train de bambou, ou norry, invite à une balade insolite sur une voie aménagée pour les visiteurs. Au-delà de cette curiosité, Battambang mérite surtout qu’on prenne le temps de parcourir ses rues, de rencontrer ses artisans et d’explorer sa campagne.

Mondulkiri, au cœur des hautes terres

Photo : Vietnam Evasion/CVN

À l’Est du Cambodge, le Mondulkiri offre un changement saisissant de décor. Les plaines cèdent progressivement la place à des collines verdoyantes, des prairies et de vastes étendues forestières.

Autour de Sen Monorom, les routes serpentent à travers des paysages ouverts jusqu’à la spectaculaire cascade de Bou Sra. La province abrite également des communautés autochtones, notamment les Bunong, dont les traditions et les savoir-faire sont étroitement liés à leur environnement.

Certaines initiatives de conservation permettent aujourd’hui d’observer les éléphants sans les monter, dans le respect de leur bien-être. Une manière de découvrir cette région tout en prenant conscience de la fragilité de ses écosystèmes et de l’importance de leur préservation.

Voyager en prenant le temps

De novembre à février, la saison généralement plus sèche se prête particulièrement bien à la découverte de nombreuses régions du Cambodge. Mais le royaume ne se résume ni à une saison ni à une succession de sites incontournables.

Pour associer la découverte du Cambodge à celle du Vietnam, un circuit Vietnam Cambodge de 15 jours, proposé par Vietnam Evasion, permet de découvrir les sites emblématiques des deux pays, des paysages vietnamiens aux temples d’Angkor.

Des vestiges d’Angkor aux villages des hautes terres, des marchés animés aux rivages paisibles, il invite à voyager autrement, en prenant le temps de regarder, d’écouter et de rencontrer. Au-delà de ses paysages et de ses monuments, c’est peut-être dans cette proximité avec ses habitants que se révèle le mieux l’âme du Cambodge.

Nguyên Tùng/CVN