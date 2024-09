Brésil : le Tribunal suprême fédéral suspend le réseau social X dans le pays

Photo : AFP/VNA/CVN

Le juge avait donné mercredi 28 août 24 heures à X, propriété d'Elon Musk, pour désigner un tel représentant. La société avait fermé son bureau brésilien le 17 août, affirmant qu'il y avait des menaces de détention de son ancien représentant légal.

Autrefois appelé Twitter, X est en conflit avec le juge depuis des mois en raison de son refus de se conformer aux ordonnances de la cour suprême de supprimer les profils qui font la promotion de contenus liés à un coup d'État ou qui sapent la démocratie.

Le STF a également ordonné à X de payer des amendes d'un montant de 18 millions de réais (environ 3,2 millions d'USD) pour non-respect de la loi.

Le juge a justifié sa décision de suspension en citant la défiance répétée et délibérée de X à l'égard des ordonnances du tribunal et son refus de payer les amendes journalières, l'accusant de tenter de contourner le système juridique brésilien et de créer une "zone de non-droit" sur les réseaux sociaux, en particulier à l'approche des élections municipales de 2024.

Alexandre de Moraes a ajouté que X avait facilité "les actions de groupes extrémistes et de milices numériques, permettant la diffusion de discours nazis, racistes, fascistes, haineux et antidémocratiques", en particulier à l'approche des prochaines élections.

Le magistrat a également demandé à l'Agence nationale des télécommunications du Brésil de bloquer l'accès à X au Brésil dans les 24 heures. Apple et Google disposent de cinq jours pour retirer l'application X de leurs boutiques en ligne.

En outre, une amende journalière de 50.000 réais (environ 10.000 USD) frappera à toute personne ou entreprise utilisant des méthodes telles que les VPN pour accéder à X après la suspension.

Xinhua/VNA/CVN