La bourse de Tokyo en lègère baisse

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone lâchait 0,34% à 38.240,83 points vers 00h50 GMT, et l'indice élargi Topix tendait à la stabilité 0,07% à 2.690,14 points. Quelques heures plus tôt, le champion américain des semi-conducteurs Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais qui témoignent d’une décélération de sa croissance.

Et dans la foulée, Wall Street a accueilli fraîchement cette publication et le titre a perdu 4,79% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse. "L'action de Nvidia a plongé, même après que le fabricant de puces a annoncé un chiffre d'affaires record de 30 milliards de USD, soit plus du double de ses bénéfices précédents. Cette forte baisse alimente les craintes d'une bulle technologique imminente", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Sur le marché boursier japonais, les mouvements de prix des valeurs de haute technologie comme celles liées aux semi-conducteurs seront surveillés de près", prédit de son côté pour la journée de jeudi 29 août Yuta Okamoto, analyste du Tokai Tokyo Intelligence Lab.

L'USD était quasi stable vers 00h45 GMT. L'euro se négociait pour 1,1129 USD la veille au lieu de 1,1120 USD mercredi 28 août. Les cours du pétrole étaient dans le vert pâle : le baril de WTI américain gagnait 0,05% à 74,56 USD et celui de Brent de la mer du Nord montait de 0,05% à 78,69 USD vers 00h45 GMT.

