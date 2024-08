La Bourse de Paris avance calmement après les résultats de Nvidia

La Bourse de Paris est en hausse jeudi 29 août dans la matinée au lendemain des résultats du géant technologique américain Nvidia, deuxième plus grosse capitalisation mondiale, et se tourne vers la publication de plusieurs indicateurs économiques.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 0,45% vers 10h10, soit de 34,45 points, à 7.612,12 points. Mercredi, il avait terminé la séance en légère hausse de 0,16% à l'issue d'une séance aux volumes d'échanges plutôt faibles.

Mercredi soir 28 août, après la clôture des Bourses américaines, le champion des semi-conducteurs Nvidia a fait état d'un chiffre d'affaires à 30 milliards d’USD pour la période allant de fin avril à fin juillet, soit nettement plus que les 28,8 milliards attendus par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Par ailleurs, Nvidia table sur des revenus de 32,5 milliards d’USD au troisième trimestre, un chiffre également supérieur aux projections du marché, qui anticipait 31,7 milliards.

Mais le marché se demande désormais si Nvidia "a atteint le sommet", estime Neil Wilson, analyste de Finalto, qui souligne que l'action du groupe a abandonné plus de 7% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

"Le ralentissement de la croissance n'a guère apaisé les craintes des investisseurs, qui pensent que les temps les plus fastes sont derrière eux", ajoute Neil Wilson.

Après un début de semaine calme, l'agenda économique des investisseurs s'accélère. Les marchés intégreront jeudi 29 août les chiffres d'inflation de l'Allemagne et de l'Espagne, le PIB de la Suède, ainsi que la confiance des consommateurs de la zone euro. Plus tard en séance le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes de logements aux Etats-Unis sont également attendus.

Parmi les banquiers centraux, le marché sera attentif aux prises de parole de Raphael Bostic de la Réserve fédérale (Fed) d'Atlanta, et de Philip Lane et Joachim Nagel de la Banque centrale européenne (BCE).

