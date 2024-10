BP

Le bénéfice net s'effondre au troisième trimestre, à 206 millions d'USD

Le géant pétrolier britannique BP a publié mardi 29 octobre un bénéfice en forte chute au troisième trimestre, à 206 millions d'USD, contre 4,9 milliards un an plus tôt, affecté par la baisse des marges de raffinage, des ventes médiocres et des dépréciations d'actifs, dans un contexte de baisse des prix.