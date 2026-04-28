Bientôt le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a annoncé le 28 avril que son onzième Congrès national pour le mandat 2026-2031 se déroulera du 11 au 13 mai 2026 dans la capitale Hanoï.

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Photo : CTV/CVN

Cet événement sociopolitique majeur illustre la force du bloc de grande union nationale dans une ère nouvelle, marquant un jalon historique, ouvrant une nouvelle phase de développement institutionnel au cours de laquelle les organisations sociopolitiques et les associations de masse, mandatées par le Parti et l'État, seront directement rattachées au FPV.

Le Congrès réunira plus de 1.300 délégués, comprenant 1.138 délégués officiels et 200 invités prévus, autour du thème "Solidarité - Démocratie - Renouveau - Créativité - Développement". Son rapport politique s'intitulera "Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion de la démocratie, de la tradition patriotique et de la force de la grande union nationale, pour bâtir un pays développé, riche, prospère, civilisé et heureux".

Le 11e CC du FPV devrait comprendre 405 membres, tandis que son Présidium devrait compter 72 membres, dont 70 désignés lors de la conférence consultative. Par ailleurs, le Comité permanent devrait composer de 12 membres, épaulés par huit vice-présidents non spécialisés.

Selon un représentant du CC du FPV, au 31 octobre 2025, la totalité des 3.320 unités communales avaient achevé leurs congrès conformément aux directives. Ces comités regroupent 25.415 représentants d'organisations membres, 72.861 présidents du FPV de l'échelon inférieur direct, 68.132 personnalités éminentes et 18.815 cadres spécialisés. On y recense 57.275 femmes, 41.675 non-membres du Parti, 46.281 issus de minorités ethniques et 16.781 personnes religieuses.

Sur les 3.317 membres représentant les comités du Parti, on dénombre 41 secrétaires, 3.149 secrétaires adjoints et 127 cadres figurant dans la planification pour ce poste. Les comités permanents communaux rassemblent 16.725 personnes, dont 3.313 présidents (incluant 34 secrétaires adjoints du Parti et 107 cadres prévus pour compléter le comité permanent) et 13.412 vice-présidents dirigeant des organisations sociopolitiques. Cette structure permanente compte 7.437 femmes, 10.973 membres de minorités ethniques et 1.353 dignitaires religieux.

À l'échelle provinciale et municipale, l'intégralité des 34 localités concernées avaient clôturé leurs congrès au 17 décembre 2025. Ces instances réunissent 897 représentants d'organisations membres, 1.832 présidents du FPV de niveau communal, 922 personnalités éminentes et 370 cadres spécialisés. Elles intègrent 1.195 femmes, 564 non-membres du Parti, 868 membres de minorités ethniques et 342 dignitaires religieux.

Enfin, les comités permanents provinciaux totalisent 318 dirigeants. Parmi eux figurent 34 présidents tous membres des comités permanents du Parti local, dont 30 secrétaires adjoints. Ils comptent 283 vice-présidents, dont 154 dirigent des organisations sociopolitiques, et incluent globalement 107 femmes, 37 membres de minorités ethniques et un responsable religieux.

VNA/CVN