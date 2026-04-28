Désarmement nucléaire

Le Vietnam appelle à un respect rigoureux et équilibré des trois piliers du TNP

Dans le cadre de la 11 e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) tenue au siège des Nations unies à New York, le Vietnam a appelé à un respect rigoureux et équilibré des trois piliers du TNP.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) tenue au siège des Nations unies à New York, des représentants de nombreux pays ont exprimé leurs préoccupations face à un environnement sécuritaire et politique mondial de plus en plus complexe, marqué par des tensions accrues et des foyers de conflit persistants. Dans ce contexte, les États ont été appelés à réaffirmer leur engagement en faveur des objectifs fondamentaux du traité afin de prévenir les risques de catastrophe nucléaire.

Intervenant lors du débat général, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, cheffe de la délégation vietnamienne, a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam au TNP, considéré comme la pierre angulaire de l’architecture de sécurité internationale.

Elle a exhorté les États parties à respecter pleinement et de manière équilibrée les trois piliers du traité, à savoir le désarmement, la non-prolifération et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle a souligné la responsabilité particulière des États dotés d’armes nucléaires, appelés à honorer leurs engagements en matière de désarmement, à s’abstenir de toute menace ou recours à la force et à promouvoir des mesures de confiance ainsi que le dialogue sur les questions stratégiques.

Elle a également plaidé pour le renforcement des mécanismes internationaux complémentaires, notamment l’entrée en vigueur rapide du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et l’élargissement de l’adhésion au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a par ailleurs mis en avant l’importance de garantir les droits et les intérêts des pays en développement dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en vue de soutenir le progrès. À cet égard, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a évoqué les efforts nationaux visant à perfectionner le cadre juridique et stratégique, notamment à travers l’adoption d’une stratégie de développement et d’application de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2050. Cette orientation privilégie la recherche scientifique et l’application des technologies nucléaires dans des domaines tels que la santé, l’agriculture, la protection de l’environnement et la sécurité énergétique.

Face à la complexité croissante des défis mondiaux, le Vietnam a appelé la communauté internationale à renouveler son engagement envers les valeurs du TNP, en intensifiant les efforts collectifs et en adoptant un document final équilibré et substantiel, susceptible d’orienter efficacement le prochain cycle d’examen du traité.

Placée sous la présidence du Vietnam, la 11ᵉ Conférence d’examen du TNP se déroule sur quatre semaines, du 27 avril au 22 mai, avec de nombreuses sessions thématiques réunissant les États parties.

VNA/CVN