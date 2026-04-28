Rationaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

Les efforts de rationalisation de l’appareil administratif se sont intensifiés, l’accent étant mis sur l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance locale et le renforcement des capacités des agents de base communaux.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la première session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature, le 24 avril, les députés ont adopté des résolutions relatives au programme de surveillance 2027 et à la création d’une délégation de contrôle thématique chargée d’examiner la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la gestion et l’utilisation des biens de l’administration publique suite à la restructuration organisationnelle et à la réorganisation des unités administratives.

Parallèlement, le Premier ministre a publié la décision n°706/QD-TTg du 21 avril 2026, approuvant un plan d’évaluation de la première année de mise en œuvre de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et du fonctionnement du modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Les ministères, les secteurs et les collectivités territoriales sont tenus de réaliser des évaluations complètes du leadership, de l’orientation, des résultats, des enseignements tirés et des solutions proposées pour la période 2026-2030, et de soumettre leurs rapports en mai. Un examen au niveau central est prévu avant le 20 juin.

La réforme administrative et la transformation numérique sont également accélérées. Un récent communiqué officiel du gouvernement a appelé à accélérer le déploiement de services publics en ligne interconnectés et synchronisés, notamment le portail national de la fonction publique et un système centralisé de gestion des procédures administratives, afin de garantir un fonctionnement stable et continu.

Renforcement des capacités des agents municipaux

Le développement des agents à la base constitue une priorité essentielle. L’année 2026 ayant été désignée «Année des agents à la base», Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux obstacles identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs à l’échelon de base.

À cette fin, le gouvernement a approuvé un projet de formation et de renforcement des capacités des agents municipaux, de quartier et de zones spéciales, ainsi que des fonctionnaires, pour la période 2026-2031.

Cette initiative vise à doter le personnel de connaissances actualisées et de compétences professionnelles adaptées aux nouveaux postes, tout en développant ses aptitudes en matière de réflexion stratégique, de gouvernance fondée sur les données, de transformation numérique, de mobilisation des ressources, de coordination intersectorielle et de réactivité aux politiques publiques.

Parallèlement au développement des ressources humaines, des réformes structurelles sont mises en œuvre au niveau local. La fusion des villages et des groupements résidentiels en 2026 est considérée comme une étape clé de la réorganisation des unités locales à l’échelle nationale, contribuant à une administration plus efficace et à une gouvernance communautaire plus performante, conformément à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs.

Renforcement de l’efficacité de la gouvernance locale

Les collectivités locales ont commencé à mettre en œuvre ces réformes. Dans la province de Quang Ninh (Nord), les autorités révisent et restructurent plusieurs agences et services publics afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle, tout en renforçant les forces de l’ordre au niveau communal.

Dans la province de Dông Nai (Sud), les centres de services intégrés au niveau communal se sont vu confier des responsabilités supplémentaires pour gérer et utiliser les locaux et équipements publics excédentaires suite à la restructuration administrative, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Comité populaire provincial a également demandé aux communes et aux quartiers de finaliser leurs rapports et de les soumettre aux autorités provinciales, par l’intermédiaire du Département des finances, avant le 30 avril 2026. La province dispose actuellement de 66 locaux excédentaires provenant d’anciens départements provinciaux de Binh Phuoc, de comités populaires communaux et de divisions de district.

Par ailleurs, en vertu de la décision n°735/QD-TTg du 24 avril 2026, huit villages d’enfants SOS et leurs établissements scolaires affiliés, répartis dans plusieurs provinces et villes relevant de l’administration centrale, seront transférés aux autorités locales pour une gestion globale d’ici le 30 juin 2026. Cette réorganisation vise à garantir une gouvernance plus efficace tout en maintenant les politiques de soutien aux bénéficiaires, conformément aux dispositions légales et aux réalités locales.

VNA/CVN