Le Vietnam préside l’ouverture de la 11e Conférence d’examen du TNP à l’ONU

Sous la présidence du Vietnam, la 11 e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) s’est ouverte le 27 avril au siège des Nations unies à New York, marquant une étape importante pour la préservation du cadre juridique international en matière de désarmement et de non-prolifération nucléaires.

>> ONU : soutenir la présidence vietnamienne de la Conférence d’examen du TNP

>> Le Japon soutient le Vietnam à la présidence de la conférence d’examen du TNP

>> Vietnam et ONU rencontrent la presse à l’approche de la Conférence d’examen du TNP

Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur place, cette session, présidée par l’ambassadeur Dô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, président désigné de la conférence, se tiendra du 27 avril au 22 mai. La séance inaugurale a réuni des représentants de haut niveau des 191 États parties au TNP, parmi lesquels des ministres des Affaires étrangères, des ambassadeurs, des responsables d’organisations internationales et des observateurs.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a insisté sur le rôle central du TNP, qualifié de "socle" des efforts de désarmement et de non-prolifération. Il a mis en garde contre plusieurs défis majeurs, notamment la modernisation des arsenaux nucléaires des grandes puissances, l’aggravation des tensions géopolitiques dans plusieurs points chauds ainsi que l’érosion de la confiance envers les mécanismes multilatéraux.

Le chef de l’ONU a appelé les États parties à réaffirmer leur engagement envers les trois piliers fondamentaux du traité : la non-prolifération nucléaire, le désarmement nucléaire et la coopération sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire. Il a également souligné l’importance du renforcement de la confiance entre les États, du dialogue stratégique et de la prévention de toute action susceptible d’affaiblir le TNP.

Photo : VNA/CVN

António Guterres a salué la présidence vietnamienne de cette conférence, estimant qu’elle offre aux pays en développement l’occasion de faire entendre davantage leur voix dans le processus mondial de désarmement. Il a réaffirmé le soutien des Nations unies afin que cette 11e conférence d’examen aboutisse à des résultats concrets et consensuels.

Les travaux porteront principalement sur l’évaluation de la mise en œuvre du traité depuis la conférence de 2022, avec un examen détaillé des progrès accomplis dans chacun des trois piliers du TNP. Après les débats généraux, les discussions se poursuivront autour de thèmes spécialisés liés au désarmement, à la non-prolifération et à la coopération nucléaire civile.

Dans un contexte géopolitique complexe marqué par des défis tels que la modernisation des arsenaux nucléaires, les tensions régionales et l’augmentation des risques de prolifération nucléaire, cette conférence est perçue comme une occasion cruciale d’adopter des mesures concrètes pour renforcer l’application effective du traité. Au-delà de son rôle d’évaluation, elle constitue également une plateforme essentielle pour consolider l’engagement international en faveur d’un monde exempt d’armes de destruction massive.

En tant que président de la conférence, le Vietnam met en avant une préparation rigoureuse et une contribution active aux travaux. Dans ses déclarations en amont de la réunion, l’ambassadeur Dô Hung Viêt a souligné l’importance de l’esprit constructif, du dialogue et du multilatéralisme, tout en réaffirmant la position constante du Vietnam en faveur d’un désarmement nucléaire global et non discriminatoire. Pays non doté d’armes nucléaires mais marqué par les lourdes conséquences de la guerre chimique et attaché à une paix durable, le Vietnam s’engage à promouvoir la solidarité entre les États parties, en particulier la voix des pays en développement, afin de contribuer à l’édification d’un monde exempt d’armes nucléaires.

VNA/CVN