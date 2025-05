Auchan : la famille Mulliez nomme un nouveau conseil d'administration

>> Auchan : 2.300 emplois menacés dans un contexte difficile

Photo : AFP/VNA/CVN

À travers ce changement de gouvernance, l'entreprise, qui traverse "depuis plusieurs années la remise en cause du modèle hypermarché qui a fait son succès", veut "s'appuyer sur ses forces", indique le communiqué de l'AFM.

Fabien Derville, ancien président de Decathlon, succède ainsi à Yves Claude, lequel occupait également jusqu'en août 2024 le poste de directeur général d'Auchan Retail, où Guillaume Darrasse lui a déjà succédé avec pour mission de revitaliser et transformer le groupe.

Le groupe Auchan, en difficulté, a annoncé en novembre 2024 un grand plan de restructuration prévoyant de supprimer près de 2.400 postes en France.

Ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comprend des reclassements en interne, des départs volontaires et des mesures de retraite anticipée.

Depuis l'arrivée de Guillaume Darrasse en tant que directeur général d'Auchan Retail, ce dernier a également "développé l'alliance avec Intermarché, animé le passage de 94 magasins casino sous enseigne Auchan" se félicite notamment l'AFM.

L'arrivée de Fabien Derville à la présidence du conseil d'administration d'Auchan "marque la volonté forte de l'AFM d'aller jusqu'au bout des transformations que nous avons entamées", se réjouit de son côté Guillaume Darrasse, cité dans le communiqué de l'AFM.

Autre changement au sein du conseil d'administration d'Auchan, l'arrivée de Barthélémy Guislain, président du conseil de gérance de l'AFM, qui "sera particulièrement en charge du lien avec ELO", précise le communiqué.

Le groupe Elo, qui rassemble le distributeur Auchan et les activités immobilières de NHood et Ceetrus, a connu un nouvel exercice difficile en 2024 avec une perte nette de plus de 1,2 milliard d'euros.

