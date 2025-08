Mannequins trop maigres : Zara épinglé au Royaume-Uni

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces photos, publiées dans des carrousels liés à des fiches produit, "ne doivent plus apparaître sous la forme qui a fait l'objet de la plainte", écrit l'Advertising standard authority (ASA) dans sa décision, demandant à Zara de ne plus utiliser d'images de mannequins à la "maigreur malsaine".

L'ASA estime que, dans l'une des photos, qui montre un mannequin en chemise oversize, un "point focal" est créé autour de la clavicule, qui ressort "visiblement".

La position du modèle, "combinée au port d'un haut ample" donne en outre "l'impression" que ses bras, ses épaules et sa poitrine sont "très minces".

La seconde image montre un mannequin en robe courte, au visage "légèrement émacié", a la clavicule "visiblement saillante" et aux jambes "particulièrement minces".

Zara a indiqué lors de l'enquête avoir suivi les recommandations britanniques, en demandant aux deux modèles concernées "un certificat médical attestant de leur bonne santé" avant de les embaucher.

"Nous nous engageons à proposer un contenu responsable et suivons des directives et des contrôles stricts dans la sélection et la photographie des mannequins", a assuré mercredi un porte-parole de Zara au Royaume-Uni, confirmant que les images avaient été retirées.

Dans des cas similaires, l'ASA a déjà banni des images de Next ou de Marks & Spencer cette année.

