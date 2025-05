L'économie allemande progresse légèrement au premier trimestre

Photo : AFP/VNA/CVN

Les chiffres préliminaires publiés mercredi 30 avril par l'Office fédéral des statistiques ont montré que le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne avait augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent, après une contraction de 0,2% au dernier trimestre 2024.

L'agence a également noté une hausse des investissements et des dépenses des ménages au cours des trois premiers mois de l'année. Malgré cette hausse trimestrielle, l'économie s'est contractée de 0,4% en glissement annuel après ajustement des variations de prix, soulignant la persistance d'un certain nombre de défis pour la plus grande économie d'Europe.

Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Institut ifo de Munich, a noté que la récente augmentation des droits de douane décidée par les États-Unis avait temporairement stimulé les exportations allemandes au début de l'année 2025, les importateurs américains s'étant précipité pour effectuer des achats avant l'entré en vigueur de ces nouvelles taxes.

Il a néanmoins averti que l'escalade des tensions commerciales et des incertitudes assombrissait les perspectives de l'industrie et le climat des affaires en Allemagne. "La hausse notable des droits de douane sur les importations en provenance de l'Union européenne, entrée en vigueur en avril, ainsi que la menace de nouvelles augmentations tarifaires, pèsent sur l'évolution future de l'économie allemande", a-t-il affirmé. L'Institut ifo a ainsi prédit que l'économie allemande pourrait à nouveau se contracter dès l'été.

La semaine dernière, le gouvernement allemand a fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, tablant désormais sur un croissance zéro en raison des effets négatifs des politiques commerciales de Donald Trump. Si ces prévisions se réalisent, cela marquera la troisième année consécutive sans croissance économique en Allemagne.

Xinhua/VNA/CVN