Annonce sur la visite de condoléances, la cérémonie commémorative et les funérailles du chef du Parti

Le cercueil du camarade Nguyên Phu Trong est déposé à la Maison funèbre nationale, au 5, rue Trân Thánh Tông, à Hanoï.

La visite de condoléances aura lieu à la Maison funèbre nationale, au 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoï, de 07h00 à 22h00 le 25 juillet 2024 et de 07h00 à 13h00 le 26 juillet 2024.

La cérémonie commémorative du camarade Nguyên Phu Trong aura lieu le 26 juillet 2024 à 13h00 à la Maison funèbre nationale, au 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoï.

La cérémonie d'enterrement se tiendra le même jour à 15h00 au cimetière Mai Dich, à Hanoï.

Des visites de condoléances et des cérémonies commémoratives seront simultanément organisées au Palais de la Réunification, à Hô Chi Minh-Ville, et dans son village natal dans la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, à Hanoï.

Les visites de condoléances, les cérémonies commémoratives et d'inhumation du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville seront retransmises en direct par la Télévision nationale du Vietnam et la radio nationale La Voix du Vietnam.

Durant les deux jours de deuil national (les 25 et 26 juillet 2024), les drapeaux seront mis en berne dans les bureaux et les espaces publics, et les événements de divertissement seront suspendus.

