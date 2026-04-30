Annaba au cœur du renforcement de la coopération Vietnam - Algérie

Dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a effectué une visite de travail du 27 au 29 avril dans la wilaya d’Annaba, important pôle industriel et logistique situé à environ 600 km à l’est d’Alger.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le wali Abdelkrim Lamouri, le diplomate a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec l’Algérie et son souhait de dynamiser la coopération décentralisée, à la suite de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique en novembre 2025.

Avec son complexe sidérurgique d’El Hadjar et ses infrastructures portuaires, Annaba est appelée à favoriser les liens entre les entreprises algériennes et vietnamiennes, notamment dans des secteurs tels que la logistique.

Le wali Abdelkrim Lamouri s’est dit disposé à collaborer dans les domaines de l’industrie, des ports et de l’agriculture.

La délégation vietnamienne a également rencontré des responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie Seybouse Annaba, des représentants d’entreprises et d’universités locales. Les discussions ont principalement porté sur les minerais, l’acier et la production d’engrais.

Sur le plan scientifique et technologique, l’ambassadeur Trân Quôc Khanh a participé au deuxième colloque scientifique international "One Health" et visité le Centre de Recherche en Environnement (CRE) d’Annaba. Les échanges ont porté sur les possibilités de recherche conjointe, le partage de données sanitaires et l’application de l’intelligence artificielle dans l’agriculture durable.

Enfin, l’ambassadeur vietnamien a planté un arbre commémoratif au siège du CRE, geste symbolique traduisant l’engagement des deux pays à pérenniser la coopération entre leurs institutions, leurs scientifiques et leurs entreprises.

VNA/CVN