An Giang a son nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Le Politburo a nommé Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030, avec pour mission de conduire le développement de la province et de mettre en œuvre les grandes orientations fixées par le Parti.

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Photo : Van Si/VNA/CVN

Le Comité provincial du Parti d’An Giang (Sud) a organisé le 25 juillet une réunion pour annoncer la décision du Politburo nommant Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030.

Selon cette décision, Lê Quang Tùng cesse d'occuper les fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho (Sud) pour assumer son nouveau rôle à An Giang. Il rejoint également le Comité du Parti de la IXe Région militaire.

Lors de la cérémonie, Nguyên Duy Ngoc, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), a salué les compétences et l’expérience de Lê Quang Tùng, estimant qu’il disposait des qualités nécessaires pour assumer ses nouvelles responsabilités.

Un grand honneur et une lourde responsabilité

Il a appelé le nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang à mettre en œuvre les orientations du Comité central, du Politburo et du Secrétariat, à renforcer la discipline, à promouvoir l’innovation dans la gouvernance, à consolider l’édification du Parti et à préserver la stabilité politique et l’ordre social. Il l'a également exhorté à accélérer les préparatifs liés au Sommet de l’APEC 2027 et à œuvrer pour atteindre une croissance économique à deux chiffres dès cette année.

S'exprimant à cette occasion, Lê Quang Tùng a déclaré que cette nomination constituait à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité. Il s’est engagé à promouvoir la solidarité, à rester à l’écoute des aspirations de la population et à appliquer avec succès les Résolutions du XIVe Congrès national du Parti ainsi que celles du premier Congrès de l’organisation du Parti de la province d’An Giang pour le mandat 2025-2030.

Né en 1971 dans la province de Hà Tinh, Lê Quang Tùng est Docteur en gestion économique. Au cours de sa carrière, il a notamment exercé les fonctions de vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri (Centre), secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l'Assemblée nationale et puis secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho.

VNA/CVN