Allemagne : le Bayern ramène un point de Leverkusen et garde les cartes en mains

Photo : AFP/VNA/CVN

Au soir de la 22e journée et au moment d'entamer le dernier tiers de la saison en Allemagne, le Bayern compte toujours huit points d'avance sur le Bayer Leverkusen (55 contre 47) et se retrouve en position idéale pour reconquérir le titre de champion d'Allemagne qu'il a lâché à Leverkusen la saison passée, après onze sacres consécutifs de 2013 à 2023.

Les Munichois, qui affronteront l'Eintracht Francfort (3e de la Bundesliga), la semaine prochaine à l'Allianz Arena (dimanche à 17h30), effacent ainsi la débâcle (3-0) de la saison passée sur la pelouse de la BayArena, qui avait mis Leverkusen sur orbite pour la conquête d'un premier titre de champion d'Allemagne, en 120 ans d'existence.

Les coéquipiers de Manuel Neuer peuvent toutefois s'estimer très heureux de ramener ce point, tant ils ont été dominés dans le jeu par le Werkself, le onze de l'usine (surnom de l'équipe fondée en 1904 par le chimiste Bayer en périphérie de Cologne).

"On est satisfait du résultat, disons-le comme ça. Leverkusen était dans un bon jour et ils nous ont mis sous pression. Mais au final, on rentre avec un point à la maison. Il est peut-être chanceux, mais il nous est aussi arrivé par le passé de dominer contre cette équipe et de ne pas prendre trois points", a glissé le capitaine munichois au micro du diffuseur Sky après la rencontre.

Aucun tir cadré en 90 minutes

Ils ont été inexistants en attaque, avec aucun tir sur le but de Lukas Hradecky et aucun corner durant les 90 minutes de la partie. Et ils ont eu beaucoup de chance à plusieurs reprises au cours de la première période.

Photo : AFP/VNA/CVN

À la 21e minute, Florian Wirtz a pris le meilleur pour la première fois sur Dayot Upamecano, très solide dans le cœur de la défense centrale munichoise. La tentative de Wirtz a été repoussée du pied par Neuer, et la reprise de la tête de Jeremie Frimpong a échoué sur la barre transversale.

Quatre minutes plus tard, sur un centre parfait de Piero Hincapié entre Upamecano et Kim Min-jae, Nathan Tella a repris de volée mais la tentative de l'international nigérian a également flirté avec la transversale.

Ce déplacement pour les Munichois se situait au milieu d'un barrage aller-retour piégeux en Ligue des champions, et après leur succès mercredi soir à Glasgow sur la pelouse du Celtic (2-1), ils ont paru fatigués physiquement pour ce duel au sommet.

Obligé de s'imposer pour relancer le suspense dans la course au titre, l'entraîneur du Bayer Leverkusen Xabi Alonso a pourtant laissé ses deux avant-centres Patrik Schick et Victor Boniface sur le banc, Schick ne rentrant qu'en toute fin de match.

En seconde période, Leverkusen a continué de dominer outrageusement les débats, mais la tête de Tella à la 66e minute a été repoussée sur la ligne de but munichoise par Hiroki Ito.

La meilleure occasion dans le second acte est venu d'Amine Adli, dont la reprise de volée dans la première minute du temps additionnel a été boxée du poing par Manuel Neuer, alors que Wirtz n'a pas cadré sa tentative.

Derrière le duo de tête, la lutte pour la 4e place s'est encore resserrée, avec la victoire de Fribourg à Sankt Pauli (1-0) et la défaite de Stuttgart contre Wolfsburg (2-1). Cinq équipes se tiennent en quatre points, Leipzig menant ce groupe avec 37 points.

AFP/VNA/CVN