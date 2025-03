Allemagne : Leverkusen remet un petit coup de pression sur le Bayern au sommet

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à sa victoire sur Bochum, Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, revient à trois points du leader munichois (59 contre 62), qui devra absolument s'imposer samedi (15h30) sur sa pelouse de l'Allianz Arena contre St. Pauli, pour retrouver son matelas de six points d'avance avant les sept dernières journées.

Les Munichois conservent toutefois une différence de buts générale, qui sert à départager deux ou plusieurs équipes en cas d'égalité de points à la fin du championnat, nettement en leur faveur (+51 contre +28).

Toujours privé de son maître à jouer Florian Wirtz, touché à la cheville droite le 8 mars contre le Werder Brême, le Werkself (onze de l'usine, le surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a construit sa victoire en seconde période.

Si les hommes de Xabi Alonso ont ouvert le score dès la 20e minute par Aleix Garcia sur leur seule occasion des 45 premières minutes, ils ont été logiquement rejoints au score par Bochum à la 26e minute, sur un but de Felix Passlack.

Ils sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, plus dominateurs. Et à l'heure de jeu, sur un coup franc tiré au second poteau par le buteur Garcia, Piero Hincapié a parfaitement remis au centre sur Victor Boniface, qui a redonné l'avantage à son équipe.

Sur un contre à la 87e minute, Amine Adli a mis Leverkusen à l'abri, un quart d'heure après son entrée en jeu à la place de l'avant-centre international tchèque Patrik Schick, assez discret vendredi soir 28 mars.

Sèchement éliminé par le Bayern (5-0 au cumul aller/retour) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Leverkusen dispute mardi 25 mars les demi-finales de la Coupe d'Allemagne sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, ancien pensionnaire de Bundesliga (2021/22) et désormais en 3e division allemande.

Tombeur du Bayern Munich à l'Allianz Arena il y a trois semaines, après avoir été mené 2 à 0, Bochum reste sur deux défaites de rang contre l'Eintracht Francfort (3-1) et Leverkusen (2-1) et occupe l'inconfortable place de barragiste (20 points), sous la menace de Heidenheim (19 pts) et Kiel (17 pts).

AFP/VNA/CVN