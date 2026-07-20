Aéroport de Long Thành : plusieurs principaux ouvrages entrent dans leur phase finale

Selon la Société des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), les entreprises chargées du Projet composant N°3, consacré aux principales infrastructures aéronautiques, mobilisent d'importantes ressources humaines et matérielles afin de respecter les délais fixés. Plusieurs ouvrages majeurs affichent désormais un niveau d'avancement élevé.

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La première piste, les voies de circulation et les aires de stationnement des aéronefs ont atteint près de 91% de la valeur contractuelle. La piste et le réseau des voies de circulation côté piste sont pratiquement achevés et ont déjà accueilli des vols techniques en décembre 2025. L'achèvement complet de ce marché est prévu d'ici à la fin juillet.

Photo : VNA/CVN

Les travaux de l'aire de stationnement des aéronefs devant le terminal passagers ont, à ce jour, atteint près de 90% de la valeur contractuelle. Le système d'approvisionnement en carburant des aéronefs affiche, quant à lui, un taux d'exécution d'environ 88%.

S'agissant de la deuxième piste et de ses voies de circulation, les structures de chaussée sont achevées à 100% et les travaux bétonnage sont pratiquement terminés. Les dernières opérations de finition devraient permettre la livraison de ce lot d'ici à la fin septembre 2026.

Le terminal passagers, considéré comme l'un des ouvrages les plus emblématiques et les plus complexes du projet, affiche désormais un taux d'exécution supérieur à 67% de la valeur contractuelle. Les travaux de construction devraient être achevés en septembre prochain. En parallèle, les équipes poursuivent l'installation des principaux équipements techniques, notamment le système automatisé de traitement des bagages, les dispositifs d'inspection et de contrôle des bagages, le système de guidage des aéronefs sur les aires de stationnement, ainsi que les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les ascenseurs. Les essais des équipements devraient débuter en septembre 2026.

D'autres infrastructures essentielles au fonctionnement de l'aéroport, notamment les voiries internes, les réseaux techniques, le système de gestion aéroportuaire, le parc de stationnement et le premier terminal de fret, progressent également conformément au calendrier afin d'assurer la mise en service simultanée de l'ensemble des installations.

Selon l'ACV, le Projet composant N°3 a atteint près de 78% de la valeur totale des contrats signés. Les principaux marchés de construction représentent à eux seuls près de 58.000 milliards de dôngs, soit environ 70% de leur valeur contractuelle.

Sur le chantier de l'aéroport de Long Thành, près de 7.200 personnes sont actuellement mobilisées. Afin d'assurer la mise en exploitation commerciale de l'aéroport d'ici à la fin de l'année, l'ACV a demandé aux entreprises de mobiliser quelque 2.000 travailleurs supplémentaires.

Selon l'ACV, les entreprises mettent tout en œuvre pour accélérer les travaux de construction de l'aéroport de Long Thành. Toutefois, l'ACV souligne que l'arrivée de la saison des pluies constitue un défi supplémentaire pour le chantier, notamment pour les travaux de terrassement et les ouvrages en béton réalisés en extérieur.

Afin d'en limiter les effets, la Société a demandé aux entreprises d'adapter leurs plans de travail, de renforcer les systèmes de drainage, de prévoir des équipements de pompage supplémentaires et d'ajuster les méthodes de construction en fonction des conditions météorologiques.

VNA/CVN